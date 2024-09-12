Fitri Tropica Ungkap Kisahnya Berhijrah, Tersentuh Usai Baca Alquran dengan Artinya

JAKARTA - Fitri Tropica membagikan kisahnya setelah berhijrah. Bahkan istri Irvan Hanafi itu juga sudah tampil lebih kalem dari sebelumnya.



Wanita yang akrab disapa Fitrop ini semula dikenal dengan salah satu aktris yang energik dan nyentrik dalam berpakaian. Hal itu yang membuat dirinya dikenal luas sebagai seorang figur publik.



Namun, Fitrop mantap berhijrah sejak 2016 lalu usai mengalami perjalanan spiritual yang panjang. Siapa sangka, Fitrop mengaku hidayah datang setelah dirinya memahami lebih dalam arti dari ayat-ayat Al Quran.

Fitri Tropica Ungkap Kisahnya Berhijrah, Tersentuh Usai Baca Alquran dengan Artinya (Foto: Instagram @fitrop)



"Aku tuh dari kecil baca Al Quran, cuma baca Arabnya aja, meskipun memang membaca Arabnya aja kita dapat pahala gitu, cuma waktu itu gini, aku nggak menyamakan Al Quran dengan lagu ya, ini dari segi bahasa aja, ketika kita menyanyikan sebuah lagu, tapi kita pakai bahasa Inggris doang, tapi kita nggak tahu artinya, kita nggak tersentuh," ujar Fitri Tropica dikutip dari Kanal YouTube Melaney Ricardo, Kamis (12/9/2024).



"Sampai akhirnya aku bisa di titik yang, 'eh aku tuh sering baca Al Quran tapi aku tuh hanya baca Arabnya aja' aku tuh jarang baca artinya," tambahnya.



Seiring berjalannya waktu, Fitrop menyadari pentingnya memahami arti dari ayat Al Quran. Makin dewasa, ia juga merasa telah mencapai tingkat kematangan dalam berpikir.



"Nah ketika aku memutuskan untuk mulai baca artinya deh, mungkin secara usia juga udah mulai kayak udah lebih matang kali ya pikirannya," katanya.