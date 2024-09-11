Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fitri Tropica Ungkap Alasan Jarang Muncul di Layar Kaca

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |12:35 WIB
JAKARTA - Fitri Tropica membeberkan alasannya sudah jarang tampil di layar kaca. Dia mengaku punya alasan khusus dan memilih untuk bekerja di rumah sebagai selebgram.

Sejatinya, kata Fitri, dirinya termasuk orang yang menyukai tantangan baru, terutama di dunia kerja.

Hal ini dirasakan ketika Fitrop sapaan akrab Fitri Tropica itu banting setir dari penyiar menjadi aktris peran.

"Sebenarnya tuh gini, karena aku memang dari dulu ya, nggak bisa yang mentok di rutinitas yang gitu mulu. Kayak waktu dulu aku siaran, ketika dulu aku siaran ada titik dimana aku 'aduh' gitu, ada titik yang kayak pengin mencoba hal baru," ujar Fitrop dikutip dari Kanal YouTube Melaney Ricardo, Rabu (11/9/2024).

"Terus akhirnya kebetulan ada kesempatan, ada casting, aku dulu tektok nih, siaran, terus syuting, sampai dititik yang kayak 'aduh udah berapa tahun nih ngejalanin siaran' yaudah akhirnya fokus di syuting," tambahnya.

Hal serupa juga dialami istri dari Irvan Hanafi tersebut usai menekuni dunia akting. Selain itu, kehamilan anak pertamanya hingga pandemi Covid-19 menjadi pemicunya lebih selektif menerima job.

 

Halaman:
1 2
