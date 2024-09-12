Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fitri Tropica Tak Ingin Hidupnya Sia-Sia Setelah Berhijrah

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |14:05 WIB
Fitri Tropica Tak Ingin Hidupnya Sia-Sia Setelah Berhijrah
Fitri Tropica Tak Ingin Hidupnya Sia-Sia Setelah Berhijrah (Foto: Instagram/fitrop)
A
A
A

JAKARTA - Fitri Tropica tidak ingin hidupnya sia-sia setelah memutuskan untuk berhijrah. Diketahui, ibu dua anak tersebut kini tengah memperdalam agama, tepatnya sejak berhijrah pada 2016. 

Saat ini, Fitrop pun memilih untuk tampil tertutup di depan publik dengan hijabnya. Hal ini tentu sangat bertolak belakang jika mengingat karakter perempuan 36 tahun tersebut sebelum hijrah.

Pasalnya dahulu, Fitrop sapaan akrab Fitri Tropica ini dikenal sebagai aktris wanita yang punya karakter centil dan kerap berpenampilan nyentrik.

Fitri Tropica
Fitri Tropica Tak Ingin Hidupnya Sia-Sia Setelah Berhijrah (Foto: Instagram/fitrop)


"Ada satu titik aku mempertanyakan 'eh hidup itu buat apa sih?' Masa sih orang hidup itu buat cari duit sebanyak-banyaknya, terus mati, terus masa udah gitu aja," ujar Fitri Tropica dikutip dari Kanal YouTube Melaney Ricardo, Kamis (12/9/2024).

Seiring berjalannya waktu, Fitri rupanya pernah merenungkan tujuan hidup seorang manusia. Dia pun tak ingin, menjalani hidup tanpa mengetahui arti kehidupan itu sendiri sehingga menjadi sia-sia.

"Emang perut kita tuh sebesar apa sih sampai kita harus cari makan sebanyak apa, terus badan kita tuh selebar apa sih sampai kita butuh banyak baju, apa?" lanjutnya.

Suatu hari, Fitri mengaku sempat melihat video berisi ceramah tentang tujuan hidup manusia.

Kata Fitri, sang pendakwah memberikan analogi yang mudah dipahami sehingga membuatnya tersentuh.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/33/3062019/fitri_tropica-SRcl_large.jpg
Fitri Tropica Ungkap Kisahnya Berhijrah, Tersentuh Usai Baca Alquran dengan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/33/3061486/fitri_tropica-oQiO_large.jpg
Fitri Tropica Ungkap Alasan Jarang Muncul di Layar Kaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/33/2994002/besarnya-hampers-fitri-tropica-untuk-sahabat-netizen-ngalahin-pohon-natal-sandra-dewi-ZsE7wcplx0.jpg
Besarnya Hampers Fitri Tropica untuk Sahabat, Netizen: Ngalahin Pohon Natal Sandra Dewi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/07/33/2662579/fitri-tropica-beri-kejutan-ugly-cake-untuk-putrinya-reaksi-sada-tak-terduga-OyJYlokeaY.jpg
Fitri Tropica Beri Kejutan Ugly Cake untuk Putrinya, Reaksi Sada Tak Terduga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/06/33/2624375/anak-fitri-tropica-ditendang-hingga-menangis-kencang-pelaku-kekerasannya-bikin-kaget-JNgt2N4n2G.jpg
Anak Fitri Tropica Ditendang hingga Menangis Kencang, Pelaku Kekerasannya Bikin Kaget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/27/33/2585916/putri-fitri-tropica-tiba-tiba-cari-temannya-nala-si-rambut-panjang-hantu-FJP01BmpFS.jpg
Putri Fitri Tropica Tiba-tiba Cari Temannya 'Nala Si Rambut Panjang', Hantu?
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement