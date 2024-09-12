Fitri Tropica Tak Ingin Hidupnya Sia-Sia Setelah Berhijrah

JAKARTA - Fitri Tropica tidak ingin hidupnya sia-sia setelah memutuskan untuk berhijrah. Diketahui, ibu dua anak tersebut kini tengah memperdalam agama, tepatnya sejak berhijrah pada 2016.

Saat ini, Fitrop pun memilih untuk tampil tertutup di depan publik dengan hijabnya. Hal ini tentu sangat bertolak belakang jika mengingat karakter perempuan 36 tahun tersebut sebelum hijrah.



Pasalnya dahulu, Fitrop sapaan akrab Fitri Tropica ini dikenal sebagai aktris wanita yang punya karakter centil dan kerap berpenampilan nyentrik.

Fitri Tropica Tak Ingin Hidupnya Sia-Sia Setelah Berhijrah (Foto: Instagram/fitrop)



"Ada satu titik aku mempertanyakan 'eh hidup itu buat apa sih?' Masa sih orang hidup itu buat cari duit sebanyak-banyaknya, terus mati, terus masa udah gitu aja," ujar Fitri Tropica dikutip dari Kanal YouTube Melaney Ricardo, Kamis (12/9/2024).



Seiring berjalannya waktu, Fitri rupanya pernah merenungkan tujuan hidup seorang manusia. Dia pun tak ingin, menjalani hidup tanpa mengetahui arti kehidupan itu sendiri sehingga menjadi sia-sia.



"Emang perut kita tuh sebesar apa sih sampai kita harus cari makan sebanyak apa, terus badan kita tuh selebar apa sih sampai kita butuh banyak baju, apa?" lanjutnya.



Suatu hari, Fitri mengaku sempat melihat video berisi ceramah tentang tujuan hidup manusia.



Kata Fitri, sang pendakwah memberikan analogi yang mudah dipahami sehingga membuatnya tersentuh.