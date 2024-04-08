Melaney Ricardo Tak Mau Suudzon dengan Harta Sandra Dewi

JAKARTA - Melaney Ricardo juga menjadi salah satu pihak yang didesak untuk angkat bicara, mengenai kasus korupsi yang dilakukan Harvey Moeis, suami Sandra Dewi.

Namun Melaney Ricardo tidak mau berkomentar banyak, apalagi soal harta yang dimiliki oleh Sandra Dewi. Apakah ada kaitannya dengan tindakan korupsi yang dilakukan suaminya.

"Enggak tahu, aku no comment. Aku enggak mau suuzon sama orang lain, sama rezeki orang," kata Melaney Ricardo dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi, Senin (8/4/2024).

Melaney juga berusaha untuk tidak membanding-bandingkan rezekinya dengan rezeki orang lain.

"Dalam dunia sosmed, semua di tangan kita fokus sama kerjaan kita, rezeki kita. Karena kalau enggak kita depresi say. Tahun ini pengin belajar cukup aja gitu, serba cukup," ungkap Melaney Ricardo.

Tak hanya itu, Melaney juga enggan mengomentari reaksi Sandra Dewi yang tiba di Kejaksaan Agung yang melempar senyum sumringah.

"Saya enggak mau berkomentar, kita tidak tahu artinya," pungkas Melaney Ricardo.

