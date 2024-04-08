Melaney Ricardo Ogah Komentari Gesture Sandra Dewi saat Diperiksa Kejagung RI

JAKARTA - Melaney Ricardo belakangan diburu wartawan terkait kasus yang menimpa Sandra Dewi. Pasalnya, istri Tyson Lynch ini merupakan salah satu artis yang memiliki kedekatan dengan istri Harvey Moeis tersebut.

Kendati begitu, Melaney tampak tidak mau banyak berkomentar soal Sandra Dewi. Salah satunya, enggan menanggapi soal gesture Sandra Dewi saat tiba di Kejaksaan Agung.

Diketahui, beberapa waktu lalu Sandra Dewi tiba di Kejagung untuk memberikan keterangan sebagai saksi atas tindakan korupsi yang menyeret suaminya Harvey Moeis. Namun, bukannya menundukkan wajahnya, bintang film I am Hope itu justru tampil dengan wajah sumringah

Tak jarang Sandra Dewi tersenyum lebar bahkan memberikan simbol tangan saranghae.

Melaney Ricardo ogah kometari gesture Sandra Dewi (Foto: Instagram/melaney_ricardo)





Melaney Ricardo berujar bahwa ia tak tahu isi hati Sandra Dewi yang sebenarnya.

"Mohon maaf tidak bisa berkomentar untuk hal itu, kita nggak tahu hati orang ya," ujar Melaney, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, dikutip Senin (8/4/2024).

Sebagai seorang sahabat, Melaney Ricardo mengaku kaget mendengar kabar Harvey Moeis, suami Sandra Dewi melakukan tindak korupsi.