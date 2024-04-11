Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Curhat Melaney Ricardo Ditinggal ART Mudik Lebaran: Capek Tapi Menyenangkan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |19:05 WIB
Curhat Melaney Ricardo ditinggal ART mudik lebaran (Foto: Instagram/melaney_ricardo)
A
A
A

JAKARTA - Melaney Ricardo turut merasakan ditinggal asisten rumah tangga mudik saat lebaran. Hal itu membuat istri Tyson Lynch ini harus mengerjakan seluruh pekerjaan rumah seorang diri.

Lewat video TikTok-nya, @melaney_ricardo, ibu dua anak ini curhat saat harus beres-beres apartemennya tanpa seorang ART. Nampak Melaney juga sigap membersihkan kediamannya meski hanya seorang diri.

“A day in my life hari pertama tanpa mba-mba ART. Semua mba-mba, ART aku, sopir aku semuanya sudah balik mudik ke kampung halaman,” kata Melaney.

Wanita 45 tahun itu terlihat gesit membereskan setiap sudut rumah mulai dari ruang tamu, kamar tidur hingga kamar mandi.

Melaney Ricardo

Curhat Melaney Ricardo ditinggal ART mudik lebaran (Foto: TikTok)

Melaney juga tak segan mencuci piring dan membersihkan dapurnya. Semua ia lakukan sendiri tanpa bantuan siapapun saat ART-nya mudik lebaran.

“Bebenah rumah itu lumayan capek, tapi menyenangkan,” ungkap Melaney.

“Kalau gak ada mbak kita harus bisa mandiri,” tambahnya.

Meski mengerjakan semua pekerjaan rumah sendiri saat ART mudik lebaran, Melaney tetap meluangkan waktu untuk me time dan relaksasi. Ia menyempatkan diri untuk membuat kopi hingga menikmati kursi hujan.

“Akhirnya aku bisa menikmati ini,” ungkapnya.

