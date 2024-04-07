Tamara Bleszynski Beri Dukungan ke Sandra Dewi yang Dihujat Gegara Kasus Korupsi Suaminya

JAKARTA - Sandra Dewi menjadi bulan-bulanan netizen lantaran kasus korupsi yang menjerat Harvey Moeis. Bahkan artis 40 tahun itu masih terus menjadi perbincangan hangat dan menjadi sasaran empuk netizen untuk melayangkan hujatan.

Diketahui, Sandra Dewi pun telah diperiksa penyidik sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022, yang menjerat suaminya.

Melihat Sandra Dewi yang tengah diterpa permasalahan berat, Tamara Bleszynski pun memberikan dukungannya. Melalui akun Instagramnya, Tamara tampak mengunggah foto kebersamaannya dengan Sandra Dewi sambil tersenyum semringah bersama dalam foto itu.

Melalui keterangan unggahannya, Tamara tak menyinggung secara langsung soal kasus korupsi yang menimpa suami Sandra Dewi.

Tamara Bleszynski beri dukungan ke Sandra Dewi (Foto: Instagram @tamarableszynskiofficial)

Dia hanya mengaku pernah bertemu Sandra Dewi dan mengenalnya sebagai sosok pekerja keras. Tamara juga memuji Sandra Dewi sebagai sosok ibu yang begitu mencintai anak-anaknya.

"Aku pernah bertemu dengannya. Dia pribadi adalah sosok pekerja keras dan ibu yang sangat mencintai anak-anak," ujar Tamara Bleszynski dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @tamarableszynskiofficial.