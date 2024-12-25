Melaney Ricardo Bahagia Sambut Kado Natal Terindah Setelah 16 Tahun Penantian

JAKARTA - Natal 2024 menjadi momen istimewa bagi Melaney Ricardo dan keluarganya. Tahun ini, Melaney mendapat kabar bahagia bahwa adiknya, Nana Ricardo, akhirnya akan dikaruniai seorang anak setelah 16 tahun penantian panjang.

Bagi Melaney, kehadiran calon keponakannya adalah kado Natal terindah yang pernah ia rasakan. Ia pun mengenang perjuangan sang adik, yang sempat mengalami keguguran sebelum akhirnya hamil kembali.

"Natal tahun ini sangat berbeda. Adikku, Nana, setelah 16 tahun menunggu anak dan sempat hamil tapi keguguran, akhirnya sekarang sedang mengandung," ujar Melaney dalam wawancara di kanal YouTube Intens Investigasi, Rabu (25/12/2024).

Melaney Ricardo Bahagia Sambut Kado Natal Terindah Setelah 16 Tahun Penantian

Melaney menyebut, kehamilan adiknya adalah jawaban atas doa keluarga yang selalu dipanjatkan setiap Natal. Baginya, ini adalah hadiah luar biasa dari Tuhan yang menyempurnakan kebahagiaan keluarga besar mereka.