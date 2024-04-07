Sinopsis The First Omen, Prekuel Film Omen yang Legendaris

JAKARTA - Film The First Omen saat ini tengah tayang di bioskop. Disutradarai Arkasha Stevenson, film The First Omen menyajikan horor mengerikan dengan tema satanik yang menegangkan.

Sementara itu, The First Omen sendiri merupakan prekuel dari film Omen (1976) yang begitu legendaris. Film ini nantinya akan menceritakan asal usul Demian, bocah iblis yang menjadi ikon di film sebelumnya.

Film The First Omen akan menampilkan latar cerita di gereja dan panti asuhan. Teror menakutkan dari ritual satanik dan iblis juga menambah ketegangan di film ini.

The First Omen menceritakan seorang wanita muda Amerika, Margaret Diano yang dikirim ke Roma untuk memulai kehidupan pelayanan kepada gereja. Di sana, ia juga bertemu dengan gadis aneh dan pendiam.

Sinopsis film The First Omen (Foto: IMDb)

Tak hanya itu, Margaret juga bertemu dengan Suster Silva. Mulanya Suster Silva menyambut Margaret dengan baik hingga hal aneh pun terjadi dan membuat mereka terlibat konflik.