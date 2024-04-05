Lewat Film Siksa Kubur Joko Anwar Suguhkan Kisah Horor Penuh Renungan Hidup

JAKARTA - Masyarakat Indonesia akan disuguhkan tayangan menarik serta menegangkan di bioskop saat libur lebaran nanti. Ya, film Siksa Kubur garapan sutradara Joko Anwar akan menampilkan kisah horor tanpa jumpscare serta penuh dengan renungan hidup yang menyentuh hati.

Diproduksi oleh Come and See Pictures, Siksa Kubur bukan sekedar menyuguhkan horor biasa. Film ini akan diawali oleh Sita kecil yang diperankan oleh Widuri Puteri kehilangan kedua orangtuanya (Happy Salma) dan (Fachri Albar) akibat bom bunuh diri.

Setelah itu Sita hidup berdua dengan sang kakak, Adil kecil (Muzakki Ramdhan).

Sejak saat itu, Sita tidak percaya dengan agama dan tujuan hidupnya cuma satu, yakni membuktikan bahwa siksa kubur dan agama itu tidak ada.

Tahun demi tahun, Sita tumbuh dewasa yang diperankan oleh Faradina Mufti mencari orang yang paling berdosa dan ketika orang itu meninggal, Sita ingin ikut masuk ke dalam kuburannya.

Untuk melancarkan aksinya itu, Sita dibantu oleh sang kakak, Adil besar (Reza Rahadian) yang berprofesi sebagai pemandi jenazah.

Sita pun berhasil menemukan orang yang paling berdosa selama hidupnya dan ikut masuk ke dalam kuburannya.

Namun, setelah masuk ke dalam kuburan, Sita pun mendapatkan konsekuensi yang mengerikan karena ia tak percaya dengan agama.

Siksa Kubur tidak hanya menyajikan adegan-adegan horor yang akan membuat penonton mengingat dosa dan berzikir di bioskop.

Melainkan secara mendalam juga berbicara tentang apa yang sudah diperbuat di dalam hidup dan mempertanyakan diri sendiri, tentang apa yang salah.

Sesuai dengan tagline yang dibuat oleh Joko Anwar, setelah menonton pasti akan merasakan 'Semua Akan Percaya' dengan adanya siksa kubur.