Dhawiya Zaida Berharap Arab Maklum Bisa Syuting di Dubai

Dhawiya Zaida berharap Arab Maklum bisa syuting sampai ke Dubai (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Dhawiya Zaida, mengungkapkan sisi lain dari perannya sebagai Umi Laela dalam series Vision+ Arab Maklum 2. Dia mengaku, ada plot twist dalam kisah liburan keluarga Abah Mahmud ke Bali dalam series ini.

Dhawiya mengungkapkan, Umi Laela punya rahasia yang tak ingin diketahui suaminy, Abah Mahmud. “Karakter Umi Laela di season 2 ini masih sama. Dia tetap ngegas dan ngeselin. Tapi, ada sesuatu yang tertahan dan tidak pernah terungkap,” ujarnya.

Lebih jauh Dhawiya menjelaskan, pada musim kedua ini Umi Laela memiliki beberapa konflik internal yang membuatnya lebih kompleks dan menarik untuk disimak.

“Ada banyak hal yang disembunyikan Umi Laela, dan itu yang membuat karakternya lebih menarik. Penonton akan melihat sisi lain Umi Laela yang mungkin belum pernah mereka lihat sebelumnya,” papar Dhawiya.

Selain membahas tentang Arab Maklum 2, Dhawiya juga mengungkapkan destinasi traveling idamannya dan berharap tempat tersebut akan jadi setting syuting Arab Maklum selanjutnya.

“Tempat traveling idaman aku saat ini Dubai, sebuah kawasan maju yang memiliki banyak atraksi menarik yang tidak dimiliki kota maju lainnya. Kayaknya seru ya kalau Arab Maklum syuting ke Dubai,” ujarnya.

Meski begitu, Dhawiya merasa senang dengan pemilihan set di series ini yang menjadi ajang semi liburan baginya dan pemain lainnya. Suasana yang dibangun juga menjadi lebih seru dan para cast lebih akrab bersama tim produksi.

