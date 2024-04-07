Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Dimas Anggara Jadi Duda Tampan Tajir Melintir dalam Series Vision+ Kartu Keluarga

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |16:41 WIB
Dimas Anggara Jadi Duda Tampan Tajir Melintir dalam Series Vision+ <i>Kartu Keluarga</i>
Dimas Anggara jadi duda tampan tajir melintir dalam series Vision+ 'Kartu Keluarga' (Foto: Instagram/dimsanggara)
A
A
A

JAKARTA - Dimas Anggara menjadi salah satu bintang utama series terbaru Vision+, Kartu Keluarga. Drama komedi keluarga itu dibintanginya bersama Bunga Zainal, Cindy Nirmala, Tora Sudiro, dan Roy Marten.

Series Kartu Keluarga bercerita tentang Sri Widuri (Bunga Zainal), seorang single mother yang menjalani pernikahan palsu dengan duda kaya bernama Ambardi (Dimas Anggara) demi mendapatkan kartu keluarga.

Kartu keluarga diperlukan Sri untuk mendaftarkan anaknya masuk SMP favorit di zona berbeda. Karakter Ambardi dalam series ini digambarkan memiliki luka batin akibat kegagalan rumah tangga. Hal ini membuat dia memilih fokus bekerja.

Lalu bagaimana Ambardi menjalani pernikahan palsunya di saat dia masih memiliki kepahitan masa lalu? Nantikan akting Dimas Anggara dalam series Kartu Keluarga yang akan tayang di Vision+ dalam waktu dekat.

Dimas Anggara

Dimas Anggara jadi duda tampan tajir melintir dalam series Vision+ 'Kartu Keluarga' (Foto: Instagram/dimsanggara)

Pastikan Anda telah mengunduh aplikasinya lewat Google Play Store dan App Store di sini atau kunjungi www.visionplus.id. Jangan lupa berikan rating bintang 5 di Play Store dan bagikan pengalaman terbaik streaming Anda di Vision+!

Informasi terupdate tentang Vision+, dapat diikuti lewat akun @visionplusid di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Atau, Anda juga bisa menghubungi nomor WhatsApp 0888 8000 00 via chat. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere!

(van)

Telusuri berita celebrity lainnya
