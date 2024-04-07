Dimas Anggara Jadi Duda Tampan Tajir Melintir dalam Series Vision+ Kartu Keluarga

JAKARTA - Dimas Anggara menjadi salah satu bintang utama series terbaru Vision+, Kartu Keluarga. Drama komedi keluarga itu dibintanginya bersama Bunga Zainal, Cindy Nirmala, Tora Sudiro, dan Roy Marten.

Series Kartu Keluarga bercerita tentang Sri Widuri (Bunga Zainal), seorang single mother yang menjalani pernikahan palsu dengan duda kaya bernama Ambardi (Dimas Anggara) demi mendapatkan kartu keluarga.

Kartu keluarga diperlukan Sri untuk mendaftarkan anaknya masuk SMP favorit di zona berbeda. Karakter Ambardi dalam series ini digambarkan memiliki luka batin akibat kegagalan rumah tangga. Hal ini membuat dia memilih fokus bekerja.

Lalu bagaimana Ambardi menjalani pernikahan palsunya di saat dia masih memiliki kepahitan masa lalu? Nantikan akting Dimas Anggara dalam series Kartu Keluarga yang akan tayang di Vision+ dalam waktu dekat.

Dimas Anggara jadi duda tampan tajir melintir dalam series Vision+ 'Kartu Keluarga' (Foto: Instagram/dimsanggara)

