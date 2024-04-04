Usama Harbatah Ungkap Sisi Lain Abah Mahmud dalam Arab Maklum 2

JAKARTA – Usama Harbatah memulai perannya sebagai Abah Mahmud dalam serial Vision+ Arab Maklum, pada 24 Maret 2023. Kini, dia melanjutkan peran itu dalam sekuel series tersebut yang akan tayang April ini.

Usama mengaku, tak ada perbedaan mendasar dalam karakter Abah Mahmud yang diperankannya. Karakter tersebut, menurut sang aktor, masih saja takut pada istrinya, Umi Laela.

“Tapi di depan teman-temannya, si Abah Mahmud ini berusaha menunjukkan bahwa dia punya power dan seorang laki-laki yang tegas," ungkap sang aktor dalam wawancaranya dengan tim Vision+.

Mengambil setting keindahan Bali, Usama Harbatah mengungkapkan, Arab Maklum 2 akan menghadirkan cerita dengan konflik yang lebih banyak. Akan ada banyak benturan antara gaya hidup Bali dengan budaya Arab yang dianut Abah Mahmud.