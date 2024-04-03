Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Bintang TKP Para Wali Kaget dengan Antusiasme Warga Makassar di Meet ad Greet RCTI

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |14:00 WIB
Bintang <i>TKP Para Wali</i> Kaget dengan Antusiasme Warga Makassar di Meet ad Greet RCTI
Bintang 'TKP Para Wali' kaget dengan antusiasme warga Makassar di meet and greet RCTI (Foto: Ist)
A
A
A

MAKASSAR - Dua pemain sinetron TKP Para Wali, Agoye Mahendra dan Dania Salsabila, ikut memeriahkan meet and greet RCTI di Makassar. Diketahui, acara ini hadir pada 30 Maret kemarin di Atrium Tokyo Phinisi Point Mall Makassar.

Dalam kesempatan itu, keduanya sempat mengajak beberapa pengunjung yang hadir untuk berfoto bersama. Bahkan, saking ramainya pengunjung di Atrium Tokyo Phinisi Point Mall Makassar, Agoye Mahendra mengaku kaget.

"Ternyata antusias banget, aku nggak expect," jelas Agoye.

"Aku kirain TKP Para Wali itu mungkin bakal ditonton sama masyarakat Sumatera dan Jakarta doang. Tapi ternyata sampai Pulau Sulawesi juga penontonnya lumayan rame juga ," sambungnya.

Meet and Greet RCTI di Makassar

Bintang 'TKP Para Wali' kaget dengan antusiasme warga Makassar di meet and greet RCTI (Foto: Ist)


Sama halnya dengan Agoye, Dania Salsabila juga mengaku kaget dengan antusias masyarakat Makassar yang cukup besar.

Halaman:
1 2
