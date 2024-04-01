Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

RCTI Gelar Meet and Greet Bareng Cast Cinta Tanpa Karena hingga Finalis X Factor di Makassar

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |06:02 WIB
RCTI Gelar Meet and Greet Bareng Cast Cinta Tanpa Karena hingga Finalis X Factor di Makassar
Meet and Greet RCTI di Makassar, pada 31 Maret 2024. (Foto: MNC Media)
A
A
A

 

JAKARTA - RCTI kembali menggelar meet and greet bareng cast tiga sinetron unggulannya di Atrium Tokyo Phinisi Point Mall Makassar, pada 30 Maret 2024. Tim Cinta Berakhir Bahagia diwakili Rendi Jhon dan Laura Moane. 

Sinetron TKP Para Wali menghadirkan Agoge Mahendra dan Dania, diikuti Achmad Megantara dari Cinta Tanpa Karena. Kehadiran para aktor tersebut disambut antusias oleh warga Makassar. 

Laura Moane mengaku takjub melihat antusias dan semangat para pengunjung, apalagi itu kunjungan pertamanya ke Makassar. “Luar biasa, ini kunjungan pertama saya ke Makassar dan pengalaman luar biasa,” katanya. 

Tidak hanya para cast sinetron unggulan RCTI, meet and greet tersebut juga dimeriahkan kehadiran dan penampilan para finalis X Factor Indonesia. Karena itu, jangan ketinggalan meet and greet RCTI berikutnya di kota Anda. 

Selalu tonton layar drama TerOKE di stasiun televisi kesayangan Anda, RCTI OKE.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175462/emang_boleh-XhVg_large.jpg
Emang Boleh? Program Baru RCTI yang Siap Bongkar Hal Viral dengan Cara Anti-Bosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/598/3144997/mega_film_tv-6ap5_large.jpg
5 Mega Film TV RCTI untuk Liburan Seru Penuh Tawa, Cinta, dan Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/598/3142824/mega_film-gf5G_large.jpg
Shinchan hingga Lukisan Berdarah, Deretan Film Spesial Liburan di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134481/kartun_rcti-HYBL_large.jpg
3 Kartun Favorit RCTI di Pagi Hari, KIKO hingga Titus the Detective
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134392/infotainment_rcti-Z6VH_large.jpg
Informasi Dunia Hiburan dan Update Selebriti Terpanas di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/598/3130487/mencintaimu_sekali_lagi-bK0Z_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 109-110
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement