RCTI Gelar Meet and Greet Bareng Cast Cinta Tanpa Karena hingga Finalis X Factor di Makassar

Meet and Greet RCTI di Makassar, pada 31 Maret 2024. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - RCTI kembali menggelar meet and greet bareng cast tiga sinetron unggulannya di Atrium Tokyo Phinisi Point Mall Makassar, pada 30 Maret 2024. Tim Cinta Berakhir Bahagia diwakili Rendi Jhon dan Laura Moane.

Sinetron TKP Para Wali menghadirkan Agoge Mahendra dan Dania, diikuti Achmad Megantara dari Cinta Tanpa Karena. Kehadiran para aktor tersebut disambut antusias oleh warga Makassar.

Laura Moane mengaku takjub melihat antusias dan semangat para pengunjung, apalagi itu kunjungan pertamanya ke Makassar. “Luar biasa, ini kunjungan pertama saya ke Makassar dan pengalaman luar biasa,” katanya.

Tidak hanya para cast sinetron unggulan RCTI, meet and greet tersebut juga dimeriahkan kehadiran dan penampilan para finalis X Factor Indonesia. Karena itu, jangan ketinggalan meet and greet RCTI berikutnya di kota Anda.

