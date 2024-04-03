Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Meet and Greet RCTI di Makassar Berlangsung Meriah, Ada Sesi Foto hingga Kuis Berhadiah

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |13:28 WIB
Meet and Greet RCTI di Makassar Berlangsung Meriah, Ada Sesi Foto hingga Kuis Berhadiah
Meet and Greet RCTI di Makassar berlangsung meriah (Foto: Ist)
MAKASSAR- Sejumlah pemain sinetron andalan RCTI tampil dalam acara meet and greet bersama pemirsa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 30 Maret lalu. Selain para pemain sinetron, acara meet and greet yang berlangsung di Atrium Tokyo Phinisi Point Mall Makassar itu juga dihadiri oleh finalis top 3 X-Factor Indonesia 2024.

Ajang meet and greet yang diselenggarakan RCTI ini tentu dimanfaatkan oleh penggemar sambil ngabuburit menunggu waktu berbuka puasa.

Sejumlah artis yang hadir dalam meet and greet kali ini diantaranya, Rendi Jhon dan Laura Moane dari sinetron Cinta Berakhir Indah, Agoye Mahendra dan Dania salsabila dari sinetron TKP Para Wali, hingga Achmad Megantara dari sinetron Cinta Tanpa Karena.

Meet and Greet RCTI di Makassar

Meet and Greet RCTI di Makassar berlangsung meriah (Foto: Ist)


Luapan kegembiraan pun terlihat di wajah para pengunjung yang hadir. Mereka bahkan tampak antusias untuk mengikuti jalannya acara.

Menariknya, ada beberapa pengunjung yang mendapat kesempatan untuk berfoto bersama dengan para artis. Bahkan ada pula yang ditunjuk untuk mengikuti kuis berhadiah dengan melakoni adegan seperti dalam sinetron andalan mereka.

(van)

