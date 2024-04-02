Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sahabat Mengaku Menyesal Kenalkan Stevie Agnecya ke Icha Annisa Faradila

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |18:05 WIB
Sahabat Mengaku Menyesal Kenalkan Stevie Agnecya ke Icha Annisa Faradila
Sahabat Stevie Agnecya menyesalkan kenalkan sang artis ke Icha Annisa Faradila (Foto: Instagram/stevieagnecya)
JAKARTA - Sahabat Stevie Agnecya, Feby El Ruby, memilih untuk bungkam saat ditanya soal penyebab istri Anggi Pratama itu meninggal dunia. Namun sebagai sahabat, Feby mengaku memiliki penyesalan tersendiri pada Stevie.

Dikutip dari tayangan Cumi Cumi, Feby mengaku merasa bersalah pada sosok ibu tiga anak tersebut. Apalagi, Feby menyadari bahwa dirinyalah yang mengenalkan Stevie pada Icha Annisa Faradila.

Diakui Feby, Icha mengakui bahwa dirinya ngefans dengan sosok Stevie. Hal itulah yang membuat Feby mengenalkan kedua temannya tersebut hingga menjalin hubungan baik.

Sayangnya, lambat laun pertemanan Stevie dan Icha tak lagi berjalan lancar. Bahkan keduanya terlibat perseteruan yang cukup lama.

Stevie Agnecya

Sahabat Stevie Agnecya menyesalkan kenalkan sang artis ke Icha Annisa Faradila (Foto: Instagram/stevieagnecya)

Akan tetapi, Feby enggan membeberkan perseteruan yang terjadi antara Stevie dan Icha. Bahkan ia pun tak menyangka jika hubungan pertemanan Stevie dan Icha sampai berakhir kurang baik.

”Iya jadi orang itu ngefans sama Stevie awalnya, minta dikenalin lewat aku, terus ya udah sih,” ujar Feby.

“Aku juga ngerasa bersalah gitu kayak ‘kok aku kenalin ya’. Awalnya sih memang baik, tapi aku gak tahu ternyata bakal jadi seperti ini gitu,” sambungnya.

Saat ini, Feby pun mengatakan bahwa keluarga Stevie enggan bersuara terkait penyebab meninggalnya sang artis, termasuk soal dugaan santet. Sebab, mereka akan lebih fokus untuk mendoakan mendiang Stevie.

