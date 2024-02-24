Setahun Rehat dari Nidji, Andro Fokus Jalani Pengobatan Penyakit Jantung

JAKARTA - Muhammad Andro Regantoro alias Andro mengaku, jarang ikut manggung dengan Nidji setahun terakhir. Hal itu karena dia ingin fokus pada penyembuhan penyakit jantung yang diidapnya.

“Sesuai anjuran dokter, saya belum bisa beraktivitas berat dulu. Jadi sekarang, saya sudah setahun break dari Nidji,” ujar musisi 40 tahun tersebut saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, pada 23 Februari 2024.

Alasan itu pula yang membuat Andro absen dari video klip terbaru Nidji, Buang Buang Waktu, yang dirilis pada 7 Februari silam. Dokter mengharuskan dirinya untuk tidak memaksakan diri beraktivitas dan banyak beristirahat.

"Karena saya masih menjalani treatment juga kan. Jadi pas manggung pun saya hanya main beberapa lagu saja, enggak bisa whole set. Mohon doanya untuk kesembuhan saya,” ujar bassist band Nidji tersebut.

Sementara itu, Nidji merayakan 22 tahun eksistensi mereka dengan merilis lagu baru berjudul Buang Buang Waktu pada 7 Februari silam. Lagu ciptaan Guruh Soekarno Putra itu menjadi komitmen Nidji dalam bermusik.

“Semakin ke sini, kami berusaha untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Jadi, para personel bisa dengan bebas menyampaikan banyak hal karena sudah tahu cara mengomunikasinya,” tutur Randy, keyboardist Nidji menambahkan.*

