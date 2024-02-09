JAKARTA - Apa yang Anda lakukan untuk mengisi libur long weekend? Jika berlibur tak menjadi agenda pilihan Anda, maka RCTI+ menawarkan tontonan terbaik berupa film, original series, dan program olahraga.
Berikut deretan film rekomendasi RCTI+ yang bisa Anda tonton selama periode 8-11 Februari 2024:
1.Spider-Man: Into Spider-Verse
2.Laila Majnu
3.Ghostbusters
4.Kidan Piece of Darkness
5.The Aviator
6.VR Fighter
7.Rush Hour
8.Kyon Ki… It’s Fate
9.Baby Driver
10.Dil Chanta Hai
11.Moscow Mission
12.Premium Rush
13.The Bourne Supremacy
14.The Bourne Ultimatum
15.The White Storm 3 : Heaven or Hell
16.The Equalizer 3
Selain itu, ada pula rekomendasi film yang dapat Anda tonton di RCTI, GTV, MNCTV, dan iNews lewat aplikasi RCTI+ selama libur long weekend ini dengan jadwal sebagai berikut:
1.8 Februari 2024
Jadwal TV RCTI | 00.00 WIB | Sharknado: The 4th Weakness
Jadwal TV GTV | 19.45 WIB | League of Gods
Jadwal TV iNews | 21.30 WIB | Malaikat Kecil
Jadwal TV MNCTV | 23.30 WIB | Gen-Y Cops
2.9 Februari 2024
Jadwal TV GTV | 19.45 WIB | Rising Boas in A Girl’s School
Jadwal TV iNews | 21.30 WIB | Air Mata Surga
Jadwal TV RCTI | 23.45 WIB | Journey To The West: The Demons Strike Back
3.10 Februari 2024
Jadwal TV MNCTV | 10.30 WIB |Sinema Spesial: KIKO
Jadwal TV GTV | 19.45 WIB | The Unbending Mr. Fang
4.11 Februari 2024
Jadwal TV RCTI | 00.00 WIB | Drunken Tai Chi
Jadwal TV GTV | 19.45 WIB | Detective Dee: The Sly Red-Eye
Bagi Anda pencinta series, RCTI+ menawarkan sederet original series terbaik, dari The One, Twisted 3, The Sinners, Radio, Temen Ngekost, CinLock, The Love Cinema, Candy Caddy, Iiihhh Serrreemm!, hingga Arab Maklum.