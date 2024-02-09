Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Deretan Program Rekomendasi RCTI+ Pengisi Long Weekend

Pasopati Baladika , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |19:30 WIB
Deretan Program Rekomendasi RCTI+ Pengisi <i>Long Weekend</i>
Program rekomendasi RCTI+ pengisi libur long weekend. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Apa yang Anda lakukan untuk mengisi libur long weekend? Jika berlibur tak menjadi agenda pilihan Anda, maka RCTI+ menawarkan tontonan terbaik berupa film, original series, dan program olahraga. 

Berikut deretan film rekomendasi RCTI+ yang bisa Anda tonton selama periode 8-11 Februari 2024:

1.Spider-Man: Into Spider-Verse

2.Laila Majnu

3.Ghostbusters

4.Kidan Piece of Darkness

5.The Aviator

6.VR Fighter

7.Rush Hour

8.Kyon Ki… It’s Fate

9.Baby Driver

10.Dil Chanta Hai

11.Moscow Mission

12.Premium Rush

13.The Bourne Supremacy

14.The Bourne Ultimatum

15.The White Storm 3 : Heaven or Hell

16.The Equalizer 3 

Selain itu, ada pula rekomendasi film yang dapat Anda tonton di RCTI, GTV, MNCTV, dan iNews lewat aplikasi RCTI+ selama libur long weekend ini dengan jadwal sebagai berikut:

1.8 Februari 2024

Jadwal TV RCTI | 00.00 WIB | Sharknado: The 4th Weakness

Jadwal TV GTV | 19.45 WIB | League of Gods

Jadwal TV iNews | 21.30 WIB | Malaikat Kecil

Jadwal TV MNCTV | 23.30 WIB | Gen-Y Cops

2.9 Februari 2024

Jadwal TV GTV | 19.45 WIB | Rising Boas in A Girl’s School

Jadwal TV iNews | 21.30 WIB | Air Mata Surga

Jadwal TV RCTI | 23.45 WIB | Journey To The West: The Demons Strike Back

3.10 Februari 2024

Jadwal TV MNCTV | 10.30 WIB |Sinema Spesial: KIKO

Jadwal TV GTV | 19.45 WIB | The Unbending Mr. Fang

4.11 Februari 2024

Jadwal TV RCTI | 00.00 WIB | Drunken Tai Chi

Jadwal TV GTV | 19.45 WIB | Detective Dee: The Sly Red-Eye 

Bagi Anda pencinta series, RCTI+ menawarkan sederet original series terbaik, dari The One, Twisted 3, The Sinners, Radio, Temen Ngekost, CinLock, The Love Cinema, Candy Caddy, Iiihhh Serrreemm!, hingga Arab Maklum.

