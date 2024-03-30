Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 29 Maret 2024

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |06:17 WIB
Sinopsis <i>Aku Mencintaimu karena Allah</i> Episode 29 Maret 2024
Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 30 Maret 2024. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 29 Maret 2024 berkisah tentang Arsy yang panik karena bus yang mereka tumpangi terancam masuk jurang. Dia mencoba menenangkan anak-anak TPA dan guru lainnya. 

Arsy berusaha mencari cara untuk mengeluarkan semua anak dan guru dari bus tersebut. Dia meminta kepala TPA untuk berjalan perlahan menuju bagian depan bus dan membuka pintu. Namun ternyata, pintu tersebut macet yang membuat seisi bus makin panik. 

Di lain pihak, Raja yang melihat celah pada pintu ity meminta Dimas mencari alat untuk membukanya. Raja akhirnya berhasil membuka pintu dan mengevakuasi anak-anak dari bus. Di tengah kekacauan itu, Raja melihat Arsy terus menangis. 

Saksikan terus Layar Drama RCTI Aku Mencintaimu karena Allah di RCTI kanal digital 28 UHF, setiap hari pukul 19.00 WIB.

Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 29 Maret 2024. (Foto: MNC Media)

Selama Ramadan, menonton Layar Drama TerOKE TKP Para Wali dan Aku Mencintaimu karena Allah bisa dapat pulsa. Scan QR Code yang muncul di layar TV dan dapatkan pulsa sebesar Rp50.000 untuk 50 orang pertama tiap segmen per hari.*

(SIS)

