Nissa Sabyan Girang Bikin Konten Bareng Eca Aura hingga Wajahnya Disebut Mirip

JAKARTA - Nissa Sabyan baru-baru ini membuat konten Ramadan bersama Elsa Japasal alias Eca Aura. Dalam konten tersebut, Eca Aura yang beragama Katolik ikut menyesuaikan penampilannya sesuai tema Ramadhan.

Terlihat Eca mengenakan hijab berwarna dusty pink serta gamis. Gaya hijabnya pun disamakan dengan vokalis dari Sabyan Gambus tersebut.

"Iya sempat duet sama Eca," kata Nissa Sabyan saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).

Tak sedikit netizen yang menyebut Nissa Sabyan mirip dengan Eca Aura. Menanggapi hal itu, Nissa Sabyan mengaku sangat senang.

Nissa Sabyan girang ngonten bareng Eca Aura (Foto: Instagram/nissa_sabyan)





Bahkan ia juga senang bisa membuat konten bareng Eca Aura.

Nissa juga berharap semua ke depannya karier Eca di dunia hiburan semoga makin sukses.

"Seneng banget ketemu sama Eca, mudah-mudahan Eca sukses terus," ungkap Nissa Sabyan.

Sayangnya, perempuan yang sempat diduga menjadi orang ketiga di rumah tangga Ayus Sabyan dan Ririe Fairuz itu enggan memberikan keterangan lebih lanjut.