Menangis saat Nyanyi, Nissa Sabyan Banjir Cibiran Netizen

JAKARTA - Khoirunnisa alias Nissa, vokalis band Sabyan Gambus kembali menuai cibiran warganet di media sosial. Kali ini, karena aksinya menangis sampai terisak saat bernyanyi di atas panggung.

Dalam video yang diunggah akun @rumpi_gosip di Instagram, Nissa Sabyan terlihat mengenakan dress dan jilbab hitam. Saat menyanyikan lagu Ya Maulana, dia tampak begitu terharu sampai menangis.

Saking terharunya, Nissa Sabyan sampai terduduk di atas panggung sambil meluapkan tangisnya. Dia kemudian menepuk-nepuk dadanya untuk menekan emosinya. Setelah bisa mengontrol dirinya, istri Ayus Sabyan itu pun melanjutkan penampilannya.

Sayang, penampilan Nissa itu kembali bertabur komentar negatif warganet yang kembali menyinggung statusnya sebagai pelakor. “Dia tidak hanya merebut suami orang, tapi juga mengambil ayah anak-anaknya Ririe,” kata @kamila*****.

Akun @novi******* juga terlihat menuliskan sindiran telak, “Sampai kapanpun julukan pelakor itu akan melekat di hidupmu, Nis. Semangat ya, kamu sendirian!” Akun @cha*** menambahkan, “Positif saja gaes, mungkin dia ingat sama dosa-dosa yang sudah dia lakukan.”