Pernikahan Terkuak, Nissa Sabyan Hamil Anak Ayus?

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |11:15 WIB
Pernikahan Terkuak, Nissa Sabyan Hamil Anak Ayus?
Pernikahan Terkuak, Nissa Sabyan Hamil Anak Ayus? (Foto: IG Nissa)
JAKARTA - Pernikahan Nissa dan Ayus Sabyan terkuak. Mereka resmi menikah pada 4 Juli 2024. Proses akad nikah keduanya berlangsung secara sederhana di kediaman Nissa di kawasan Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi.

Kini usai pernikahan terkuak, penampilan Nissa Sabyan jadi perhatian netizen. Bentuk tubuh membuat netizen berspekulasi, Nissa Sabyan tengah mengandung anak Ayus.

Hal ini terungkap dari unggahan video yang diunggah ulang akun lambegosiip. 

Pernikahan Terkuak, Nissa Sabyan Hamil Anak Ayus?
Pernikahan Terkuak, Nissa Sabyan Hamil Anak Ayus?

"Ya sudah, hamil juga ada suaminya. Lagipula, kita tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Kita hanya bertanggung jawab atas perbuatan diri sendiri. Dosa dan pahala adalah urusan masing-masing. Cukup ambil pelajaran dan hikmah dari kehidupan orang lain saja. Sudah dewasa, seharusnya bisa lebih bijak dalam berperilaku dan berbicara," tulis seorang netizen.

"Gapapa, hamil toh ada suaminya," tambah netizen lain.

Seperti diketahui, pernikahan ini justru memicu gelombang kritik dari netizen yang kembali mengungkit isu lama. Mereka mengingat skandal rumah tangga Ayus dengan mantan istrinya, Ririe Fairus, yang berakhir dengan perceraian. 

"Akad dilaksanakan di rumah Khairunisa di Jatiwaringin, Kamis malam Jumat setelah Isya, pada 4 Juli. Semua syarat pernikahan telah terpenuhi," jelas Kepala KUA Kecamatan Pondok Gede, Ahmad Sumroni, Kamis (21/11/2024).

 

