HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nissa Sabyan Pamer 2 Piala AMI Awards, Malah Tuai Cibiran Netizen

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |21:04 WIB
Nissa Sabyan Pamer 2 Piala AMI Awards, Malah Tuai Cibiran Netizen
Nissa Sabyan Pamer 2 Piala AMI Awards, Malah Tuai Cibiran Netizen (Foto: IG Nissa Sabyan)
JAKARTA – Penyanyi Nissa Sabyan baru saja meraih penghargaan di ajang bergengsi Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2024. Tak tanggung-tanggung, vokalis band Sabyan Gambus itu berhasil membawa pulang dua piala sekaligus.

Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Nissa terlihat sangat bahagia memamerkan penghargaan tersebut.

"Yeeeyyyy. Alhamdulillah 'ALLAH KARIM' dapat penghargaan dari @amiawards," tulis Nissa di Instagram @nissa_sabyan pada Sabtu, 14 Desember 2024.

Nissa Sabyan Pamer 2 Piala AMI Awards, Malah Tuai Cibiran Netizen
Nissa Sabyan Pamer 2 Piala AMI Awards, Malah Tuai Cibiran Netizen

Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemar yang selama ini mendukungnya.

