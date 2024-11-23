Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nissa Sabyan dan Ayus Menikah, Ririe Fairus: Semoga Setia

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |22:02 WIB
Nissa Sabyan dan Ayus Menikah, Ririe Fairus: Semoga Setia
Nissa Sabyan dan Ayus Menikah, Ririe Fairus: Semoga Setia (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Ririe Fairus, mantan istri Ayus, akhirnya buka suara mengenai pernikahan mantan suaminya dengan Nissa Sabyan. Pernikahan tersebut ternyata telah berlangsung pada Juli 2024. Ririe mengaku sudah mengetahui kabar ini sejak lama, tak lama setelah akad nikah digelar.

Meskipun sempat ada rumor bahwa Nissa adalah pihak ketiga dalam rumah tangga Ririe dan Ayus, Ririe tampaknya telah berdamai dengan masa lalunya. Ia bahkan mengaku turut bahagia mendengar kabar pernikahan tersebut.

"Alhamdulillah, itu kan kabar bahagia, ikut senang lah. Aku udah tahu sebelumnya, jadi ya sudah," ujar Ririe Fairus saat ditemui di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Sabtu (23/11/2024).

Nissa Sabyan dan Ayus Menikah, Ririe Fairus: Semoga Setia
Nissa Sabyan dan Ayus Menikah, Ririe Fairus: Semoga Setia

Ketika ditanya dari mana ia mengetahui kabar pernikahan tersebut, Ririe menjawab dengan santai, "Tahu dari kabar burung kayaknya. Tahu sendiri aja sih."

Ririe juga mendoakan agar pernikahan Ayus dan Nissa berjalan dengan baik. Ia bahkan menyelipkan harapan agar keduanya saling setia dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

"Kan mereka sudah menikah, semoga sakinah, mawadah, warahmah, ya setia lah," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177290/nissa_sabyan-GKgZ_large.jpg
Sabyan Gambus Rehat Bermusik, Netizen Curiga Nissa Cuti Melahirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/33/3173162/nissa_sabyan-InK3_large.jpg
Ayah Bantah Nissa Sabyan Tengah Hamil Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/33/3118265/nissa_sabyan-g45U_large.jpg
Menangis saat Nyanyi, Nissa Sabyan Banjir Cibiran Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/33/3095548/nissa_sabyan-RDnC_large.jpg
Nissa Sabyan Pamer 2 Piala AMI Awards, Malah Tuai Cibiran Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/33/3090371/nissa_sabyan-mWDq_large.jpg
Pernikahan Terkuak, Nissa Sabyan Hamil Anak Ayus?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/33/3088759/nissa_sabyan-cnO1_large.jpg
Menikah dengan Ayus, Nissa Sabyan Diminta Bagikan Foto Pernikahan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement