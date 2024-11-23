Nissa Sabyan dan Ayus Menikah, Ririe Fairus: Semoga Setia

JAKARTA - Ririe Fairus, mantan istri Ayus, akhirnya buka suara mengenai pernikahan mantan suaminya dengan Nissa Sabyan. Pernikahan tersebut ternyata telah berlangsung pada Juli 2024. Ririe mengaku sudah mengetahui kabar ini sejak lama, tak lama setelah akad nikah digelar.

Meskipun sempat ada rumor bahwa Nissa adalah pihak ketiga dalam rumah tangga Ririe dan Ayus, Ririe tampaknya telah berdamai dengan masa lalunya. Ia bahkan mengaku turut bahagia mendengar kabar pernikahan tersebut.

"Alhamdulillah, itu kan kabar bahagia, ikut senang lah. Aku udah tahu sebelumnya, jadi ya sudah," ujar Ririe Fairus saat ditemui di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Sabtu (23/11/2024).

Ketika ditanya dari mana ia mengetahui kabar pernikahan tersebut, Ririe menjawab dengan santai, "Tahu dari kabar burung kayaknya. Tahu sendiri aja sih."

Ririe juga mendoakan agar pernikahan Ayus dan Nissa berjalan dengan baik. Ia bahkan menyelipkan harapan agar keduanya saling setia dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

"Kan mereka sudah menikah, semoga sakinah, mawadah, warahmah, ya setia lah," ucapnya.