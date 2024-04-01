Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aghnia Punjabi Dihujat Usai Anaknya Dianiaya Pengasuh, Suami Pasang Badan

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |16:35 WIB
Aghnia Punjabi Dihujat Usai Anaknya Dianiaya Pengasuh, Suami Pasang Badan
Suami Aghnia Punjabi pasang badan usai istrinya dihujat netizen (Foto: Instagram/emyaghnia)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Aghnia Punjabi masih merasakan kesedihan mendalam usai mengetahui anaknya, C yang baru berusia 3 tahun dianiaya oleh pengasuhnya. Kini, IDS yang merupakan pengasuh anak sang selebgram pun telah resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Di tengah rasa sedih yang melanda, Aghnia Punjabi masih saja harus menghadapi segala tudingan miring yang mengarah kepadanya. Bahkan, segelintir orang justru menyalahkan Aghnia atas kejadian ini.

Hal ini pun diungkap oleh suami Aghnia, Reinukky Abidharma yang mengunggah ulang unggahan Instagram salah satu netizen yang menuding bahwa istrinya kurang memberikan perhatian kepada putrinya. Pemilik akun itu juga menduga bahwa Aghnia pernah memperlakukan putrinya dengan kasar sehingga pengasuhnya pun berani bertindak serupa.

"Aku sih sebenarnya lebih kasian ke anaknya. Liat anaknya sayang banget sama maknya. Tapi keknya maknya sibuk ama dunianya. Anaknya kurang perhatian. Tapi biasanya kalau orang lain memperlakukan seperti itu ke anaknya bisa jadi orang tuanya juga pernah memperlakukan kasar sama anaknya sampai orang lain pun berani bikin anaknya kayak gitu," ujar salah satu netizen dikutip dari unggahan Instagram Story @reinukky, Senin (1/4/2024).

Aghnia Punjabi

Suami Aghnia Punjabi pasang badan usai istrinya dihujat netizen (Foto: Instagram/emyaghnia)


"Liat aja vidio ini yang nyium anaknya. Bukan maknya yang nyium anaknya. Ampek maknya kek gimana pas di cium anaknya. Takut bedaknya luntur?," sambungnya.

Reinukky pun langsung murka melihat tudingan miring yang dialamatkan kepada sang istri. Dia bahkan tak segan ingin bertemu dengan pemilik akun tersebut.

"Ya Allah banyak banget sdm rendah ya? Yang nyium anaknya pun salah? Sesat berpikir banget. Eh otak udang, dimana posisimu? @giminyoo aku mau silaturahmi," ujar Reinukky.

Di unggahan lainnya, Reinukky mengaku dirinya tak terbiasa menanggapi komentar orang lain. Namun kali ini emosinya tersulut lantaran pikirannya sedang kalut karena harus fokus pada penyembuhan putrinya serta kesehatan mental sang istri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/33/3143959/audinna-VXHY_large.jpg
Selebgram Audinna Bongkar Perselingkuhan Sang Kekasih, Netizen Heboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123371/michelle_halim-kXGg_large.jpg
Kronologi Selebgram Michelle Halim Diduga Doxing Anak di Bawah Umur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/33/3097984/cut_intan_nabila-inMQ_large.jpg
5 Selebgram Jadi Korban KDRT, Ada yang Digebuki Usai Pergoki Chat Mesra Suami dengan Pria Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/33/3090467/fakta_lydia_onic-l2vE_large.jpg
6 Fakta Lydia Onic yang Sempat Viral karena Video Syur 12 Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/33/3085483/oklin_fia-IfNv_large.jpg
9 Selebgram Tersandung Kasus Penistaan Agama dari Hina Yesus hingga Makan Kriuk Babi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/33/3084481/biodata_dan_agama_lydia_onic-RZ6U_large.jpg
Biodata dan Agama Lydia Onic, Selebgram Cantik yang Diduga Pemeran Video Mesum 12 Menit
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement