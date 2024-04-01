Aghnia Punjabi Dihujat Usai Anaknya Dianiaya Pengasuh, Suami Pasang Badan

JAKARTA - Selebgram Aghnia Punjabi masih merasakan kesedihan mendalam usai mengetahui anaknya, C yang baru berusia 3 tahun dianiaya oleh pengasuhnya. Kini, IDS yang merupakan pengasuh anak sang selebgram pun telah resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Di tengah rasa sedih yang melanda, Aghnia Punjabi masih saja harus menghadapi segala tudingan miring yang mengarah kepadanya. Bahkan, segelintir orang justru menyalahkan Aghnia atas kejadian ini.

BACA JUGA: Dukungan dan Doa Umi Pipik Untuk Aghnia Punjabi

Hal ini pun diungkap oleh suami Aghnia, Reinukky Abidharma yang mengunggah ulang unggahan Instagram salah satu netizen yang menuding bahwa istrinya kurang memberikan perhatian kepada putrinya. Pemilik akun itu juga menduga bahwa Aghnia pernah memperlakukan putrinya dengan kasar sehingga pengasuhnya pun berani bertindak serupa.

"Aku sih sebenarnya lebih kasian ke anaknya. Liat anaknya sayang banget sama maknya. Tapi keknya maknya sibuk ama dunianya. Anaknya kurang perhatian. Tapi biasanya kalau orang lain memperlakukan seperti itu ke anaknya bisa jadi orang tuanya juga pernah memperlakukan kasar sama anaknya sampai orang lain pun berani bikin anaknya kayak gitu," ujar salah satu netizen dikutip dari unggahan Instagram Story @reinukky, Senin (1/4/2024).

Suami Aghnia Punjabi pasang badan usai istrinya dihujat netizen (Foto: Instagram/emyaghnia)





"Liat aja vidio ini yang nyium anaknya. Bukan maknya yang nyium anaknya. Ampek maknya kek gimana pas di cium anaknya. Takut bedaknya luntur?," sambungnya.

Reinukky pun langsung murka melihat tudingan miring yang dialamatkan kepada sang istri. Dia bahkan tak segan ingin bertemu dengan pemilik akun tersebut.

"Ya Allah banyak banget sdm rendah ya? Yang nyium anaknya pun salah? Sesat berpikir banget. Eh otak udang, dimana posisimu? @giminyoo aku mau silaturahmi," ujar Reinukky.

Di unggahan lainnya, Reinukky mengaku dirinya tak terbiasa menanggapi komentar orang lain. Namun kali ini emosinya tersulut lantaran pikirannya sedang kalut karena harus fokus pada penyembuhan putrinya serta kesehatan mental sang istri.