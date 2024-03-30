Sinopsis Film The Protege, Pembunuh Bayaran Paling Terampil di Dunia

JAKARTA - Sinopsis film The Protege akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film The Protege adalah film aksi thriller Amerika Serikat tahun 2021 yang disutradarai oleh Martin Campbell, ditulis oleh Richard Wenk.

Film ini dibintangi oleh Maggie Q, Michael Keaton, Samuel L. Jackson, Patrick Malahide, David Rintoul, Ori Pfeffer, Ray Fearon, Caroline Loncq, dan Robert Patrick.

Film ini bercerita tentang Anna, yang diselamatkan sebagai seorang anak oleh pembunuh legendaris bernama Moody, dan kini menjadi pembunuh bayaran terampil di dunia. Namun, ketika Moody dibunuh dengan kejam, Anna bersumpah untuk membalas dendam atas orang yang mengajari segala hal yang ia ketahui. Film ini dirilis pada tanggal 20 Agustus 2021 oleh Lionsgate. Film ini mendapatkan ulasan yang bervariasi dari para kritikus dan meraup pendapatan sebesar $8 juta di box office.

Sinopsis Film The Protege

Pada tahun 1991, pembunuh internasional bernama Moody Dutton menemukan seorang anak perempuan bernama Anna setelah pembantaian geng di Da Nang, Vietnam. Tiga puluh tahun kemudian, Moody telah membesarkan Anna sebagai muridnya dan anak angkatnya, sementara Anna menjalankan toko buku langka di London sebagai kedok.

Setelah merayakan ulang tahun ke-70 Moody di manor Inggrisnya, Anna memberikan gitarnya yang dimiliki oleh Albert King kepada Moody, dan dia meminta Anna untuk melacak seorang orang yang menarik bernama Lucas Hayes. Anna meminta bantuan dari kontaknya Benny untuk menyelidiki Lucas, dan bertemu dengan Michael Rembrandt yang misterius di toko bukunya. Tak lama kemudian, Anna menemukan Moody dan Benny dibunuh, mendapatkan kembali file-file yang disembunyikan Moody dari pembunuhnya, dan selamat dari serangan di tokonya.

File-file tersebut mengindikasikan bahwa ayah Lucas, Edward, adalah target masa lalu yang dibunuh oleh Moody di Da Nang. Anna pergi ke sana dan meyakinkan rekan lamanya, Billy Boy, untuk membantunya menghadapi Jossino Vohl, mitra bisnis Edward yang mengambil alih perusahaan mereka setelah kematian Edward. Dia bertemu dengan Vohl dan pengacaranya, Duquet, tetapi Duquet tiba-tiba membunuh Vohl dan menawan Anna, menuntut untuk mengetahui mengapa Anna mencari Hayes. Selama masa tawanan, Anna dikunjungi lagi oleh Rembrandt; terungkap bahwa Rembrandt dan Duquet adalah rival yang bekerja untuk orang yang sama. Dia memberitahunya bahwa dia tidak terlibat dalam kematian Moody atau penembakan di tokonya, tetapi bahwa dia sebaiknya menghentikan pencariannya untuk menemukan Lucas.