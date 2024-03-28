Sebelum Dijodohkan ke Sandra Dewi, Daniel Mananta Sempat Jamin Harvey Moeis Orang Baik

JAKARTA - Daniel Mananta rupanya menjadi perantara perjodohan antara Sandra Dewi dan Harvey Moeis. Bahkan Sandra sendirilah yang meminta kepada Daniel untuk dipertemukan dengan sang suami.

Hal ini diceritakan Sandra Dewi ketika menjadi bintang tamu di kanal YouTube Melaney Ricardo. Saat itu, Sandra telah merasa siap untuk punya hubungan yang serius dengan seorang pria.

"Jadi ketemu Harvey ini pun gue mesti ngemis-ngemis sama Daniel, waktu itu ke rumah Daniel, hampir gue diusir berkali-kali," ujar Sandra Dewi dikutip MNC Portal Indonesia, Kamis (28/3/2024).

Sandra lalu menjelaskan alasannya meminta bantuan sang sahabat dalam mencari pasangan.

Daniel Mananta jamin Harvey Moeis orang baik (Foto: Instagram/vjdaniel)





"Justru gue tipe cewek yang nggak bergaul, jadi ketemu cowok dimana? Semua pacar gue yang sebelumnya ini dikenalin," ucapnya.

Saat itu, Sandra yang masih berusia 33 tahun memilih untuk membuang gengsinya dalam mencari pasangan. Hal itu membuat Daniel pun akhirnya memenuhi permintaan Sandra dan kemudian meminta waktu selama dua pekan untuk memikirkan siapa sosok yang tepat.

Seiring berjalannya waktu, Daniel memutuskan untuk mempertemukan Harvey dengan sang aktris. Dia pun optimis keduanya akan bahagia ketika menjadi sepasang suami istri.