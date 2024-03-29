Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Han So Hee Tegaskan Bukan Selingkuhan Ryu Jun Yeol, Sentil Lee Hyeri Lewat Instagram

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |18:31 WIB
Han So Hee Tegaskan Bukan Selingkuhan Ryu Jun Yeol, Sentil Lee Hyeri Lewat Instagram
Han So Hee sentil Lee Hyeri lewat Instagram. (Foto: JTBC)
A
A
A

SEOUL - Permasalahan Han So Hee, Ryu Jun Yeol, dan Lee Hyeri ternyata belum selesai. Terbaru, aktis My Name tersebut menulis unggahan panjang yang ditujukannya tak hanya untuk haters, tapi juga Lee Hyeri. 

Dalam unggahannya pada 29 Maret 2024, Han So Hee mengaku kesal karena rumor yang menyebut dirinya sebagai orang ketiga di antara Ryu Jun Yeol dan Hyeri masih belum selesai.

“Aku tak tahan lagi dengan rumor-rumor itu. Aku mengejar kebahagianku dan aku mendapatkannya. Dulu, aku berpacaran namun karena tidak serius jadi hanya buang-buang waktu,” ujarnya dikutip dari Koreaboo, pada Jumat (29/3/2024). 

Namun di usia 30 tahun, dia akhirnya bertemu Ryu Jun Yeol yang menjadi kekasihnya saat ini. Dia sekali lagi mengklaim, bertemu dengan sang kekasih pada November 2023 dan sebelumnya tidak saling kenal dan tak memiliki teman yang sama. 

Han So Hee sentil Lee Hyeri lewat unggahannya. (Foto: Marie Claire)

Terkait boneka beruang raksasa yang ada di media sosialnya, Han So Hee mengklaim, membelinya dari Kakao Talk, pada 2021. Sehingga, dia menyanggah asumsi yang mengatakan, boneka beruang itu terkait dengan Ryu Jun Yeol. 

“Tak seperti hubunganku sebelumnya, Ryu Jun Yeol adalah orang yang membebaskanku melakukan apapun yang kuiinginkan. Itu membuatku merasa lebih sehat secara fisik dan mental,” ungkapnya.

Han So Hee mengaku, aktor Reply 1988 itu bisa menjadi pasangan yang dibutuhkannya. Yang terpenting, dia menjamin, dirinya bukanlah perempuan yang akan menjadi orang ketiga dalam hubungan orang lain. 

“Mereka (Ryu Jun Yeol dan Hyeri) putus tahun lalu dan berharap yang terbaik satu sama lain. Aku bukan mau membongkar hubungan mereka namun ingin membuktikan bahwa dia tidak meninggalkan perempuan itu demi aku,” tuturnya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
