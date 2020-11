SEOUL - Aktor Reply 1988, Ryu Jun Yeol menggelar pameran foto perdananya bertajuk 'Once Upon a Time in Hollywood' di Hyundai Card Design Library, Seoul, Korea Selatan, pada 3-22 November 2020.

Terinspirasi dari film Once Upon a Time in Hollywood karya Quentin Tarantino, pameran tersebut berisi koleksi foto jalanan kawasan Hollywood, Los Angeles. Semua foto dalam pameran itu dibidiknya saat berlibur ke Negeri Paman Sam, pada 2019.

Pameran foto tersebut, dihadiri sederet selebriti ternama Korea Selatan. Presenter Hong Suk Chun dalam unggahannya di Instagram membagikan beberapa foto bidikan Ryu Jun Yeol dalam pameran tersebut.

"Hari ini, aktor Ryu Jun Yeol bertransformasi menjadi fotografer Ryu Jun Yeol. Dia pria muda luar biasa dengan pemikiran indah, baik itu sebagai aktor maupun fotografer," ujarnya.

Hong Suk Chun mengaku, menemukan sisi lain dari aktor 34 tahun itu lewat deretan foto yang dijepretnya. "Dan karyanya, melebihi ekspektasiku. Malam yang luar biasa dengan orang yang luar biasa pula," paparnya menambahkan.

Ada pula Eric Nam yang juga membagikan potret dirinya bersama Ryu Jun Yeol di pameran tersebut. "Hyung, selamat untuk pameran fotomu!" tuturnya yang dijawab sang aktor dengan, "Terima kasih sudah datang!!! Mari bertemu secepatnya!" Park Shin Hye yang beradu akting dengan Ryu Jun Yeol dalam Heart Blackened, juga hadir dalam pameran tersebut. "Apa ada hal yang tidak bisa dilakukan Oppa satu ini?" ujarnya. Aktris ALIVE itu bahkan mengaku hanyut dalam warna dan nuansa Hollywood yang dihadirkan aktor Hit And Run Squad tersebut dalam foto-fotonya. Selain tiga artis di atas, pameran foto Ryu Jun Yeol juga dihadiri sederet selebriti ternama lainnya seperti Lee Jin Wook, penyanyi Kim Wan Sun, Lee Hyun Wook, Suho EXO, Lee Dong Hwi, dan Lee Je Hoon.*