Dewi Sandra Tulis Pesan Hangat saat Ikut Dihujat Netizen Akibat Suami Sandra Dewi

JAKARTA — Dewi Sandra mengunggah foto melalui akun Instagram pribadinya dengan menambahkan pesan hangan dalam kolom caption. Pesan hangat ini disampaikan olehnya di tengah hujatan netizen yang tiada henti untuknya.

Sebagaimana yang kita ketahui, beberapa waktu lalu suami Sandra Dewi menjadi tersangka kasus korupsi. Namun, nama Sandra Dewi dengan Dewi Sandra sangatlah mirip, hanya beda diputar balik saja. Hal ini membuat netizen salah sasaran. Banyak yang mengira bahwa suami Dewi Sandralah yang melakukan korupsi.

Beberapa netizen terlihat berkomentar yang kurang baik di beberapa postingan Instagram Dewi Sandra.

“270 triliun itu duit semua kah kak?” tulis @adh***.

“SUAMI KAU MALENG,” tulis @m26***.

“Waduuhhh.korupsi yaa??” tulis @ari***.

Menanggapi hujatan tersebut, Dewi Sandra mengunggah foto perempuan sholat berjamaah dan mengingatkan umat islam untuk bertaubat di bulan suci Ramadhan ini.

“Hmmmmm. Bingung mau bilang apa kecuali, ini bulan Ramadhan. Waktunya taubat, minta ampun, evaluasi dan introspeksi diri. Meskipun mendadak salah alamat, tapi bukan berarti saya lebih baik atau suci karena yang ketik ini banyak sekali salah yang Allah tutupi,” tulis Dewi Sandra dalam unggahan Instagram @dewisandra, Minggu (29/3/2024).

“Semua manusia pasti diuji. Itulah janji Allah, dan janji Allah yang paling pasti. Aku diuji, kamu pun pasti diuji. Dan ketika diuji bisa jadi itu waktu paling tepat untuk kembali. Salah satu hal yang paling ku syukuri, kita punya Rabb yang tak pelit mengampuni,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Dewi Sandra menyatakan sebagai manusia, dirinya pun diuji oleh Yang Maha Kuasa. Sama seperti manusia lainnya. Di tengah ujian yang ada, Dewi Sandra mengingatkan untuk selalu memperbaiki diri.

”Lagi-lagi aku diuji sebagaimana kamu juga pasti diuji. Sesama hamba kita saling doakan, semoga Allah tolong bukan malah cepat2 menghakimi. Kalaupun mau menghakimi, pastikan dulu kita tak miliki celah dan noda hitam tersendiri. Tak perlu ikut2 gonjang ganjing ujian yang tak tertulis untuk mu sang diri. Cukup sibukan diri dengan ujian terbesar … yaitu memperbaiki diri sendiri,” tulis Dewi Sandra.