HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dituding Santet, Icha Annisa Siap Silaturahmi dengan Keluarga Stevie Agnecya

Selvianus , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |23:01 WIB
Dituding Santet, Icha Annisa Siap Silaturahmi dengan Keluarga Stevie Agnecya
Icha Annisa Faradila siap bertemu keluarga Stevie Agnecya (Foto: Okezone)
JAKARTA - Nama Icha Annisa Faradila belakangan ini menjadi perbincangan hangat di media sosial. Ia disebut-sebut melakukan santet terhadap Stevie Agnecya hingga meninggal dunia.

Meski mendapatkan persoalan tersebut, Icha Annisa mengaku kalau ia tak menutup pintu bersilaturahmi dengan keluarga Stevie Agnecya. Namun belum bisa dipastikan, lantaran masih menunggu respon dari pihak sebelah.

"Ada rencana tapi tunggu respon pihak sana aja gimana. Kapan mereka mau ketemuan ayo kami mau-mau aja," ujar Ina Rachman selaku kuasa hukum dalam konferensi pers di kawasan Cilandak Jakarta Selatan.

Dituding Santet, Icha Annisa Siap Silaturahmi dengan Keluarga Stevie Agnecya

