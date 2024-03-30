Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aghnia Punjabi Bocorkan Profil Lengkap Pengasuh Yang Siksa Anaknya, Ternyata

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |17:01 WIB
Aghnia Punjabi Bocorkan Profil Lengkap Pengasuh Yang Siksa Anaknya, Ternyata
Aghnia Punjabi ungkap kronologi penyiksaan anaknya oleh pengasuh (Foto: IG Agnia)
A
A
A

JAKARTA - Aghnia Punjabi terus meluapkan sakit hatinya atas kasus penganiayaan yang dialami sang putri, Jana Amira Priyanka.

Selain mulai mengungkapkan kronologi kasus penganiayaan tersebut, Aghnia juga mulai terang-terangan mengungkap latar belakang hingga profil pelaku yang tak lain merupakan pengasuh anaknya itu.

Aghnia Punjabi Bocorkan Profil Lengkap Pengasuh Yang Siksa Anaknya, Ternyata

Hal itu dibagikan Aghnia lewat salah satu unggahan di story Instagramnya baru-baru ini. Dalam postingan tersebut ia secara gamblang menunjukkan cv dari pengasuh bernama depan Inda itu.

Melalui postingan tersebut, Aghnia juga ingin menegaskan bahwa pengasuh tersebut berasal dari agency yang tak main-main.

“Ini CV nya bukan dari agency maen-maen sayang,” ujar Aghnia, dalam keterangan postingan di akun Instagramnya, @emyaghnia, Sabtu, (30/3/2024).

Dalam CV yang diunggah Aghnia tersebut, terungkap bahwa pengasuh tersebut berasal dari Surabaya dan masih berusia 27 tahun. Ia sendiri berstatus sebagai seorang janda anak satu.

Pengasuh tersebut juga memiliki pengalaman kerja selama 4 tahun sebagai suster alias pengurus anak di dua tempat yang berbeda sebelumnya, yakni Surabaya dan Samarinda, Kalimantan.

Disebutkan bahwa suster tersebut mengaku pernah punya pengalaman mengurus anak berusia satu tahunan, hingga bocah berusia 6 tahun.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement