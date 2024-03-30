Aghnia Punjabi Bocorkan Profil Lengkap Pengasuh Yang Siksa Anaknya, Ternyata

JAKARTA - Aghnia Punjabi terus meluapkan sakit hatinya atas kasus penganiayaan yang dialami sang putri, Jana Amira Priyanka.

Selain mulai mengungkapkan kronologi kasus penganiayaan tersebut, Aghnia juga mulai terang-terangan mengungkap latar belakang hingga profil pelaku yang tak lain merupakan pengasuh anaknya itu.

Hal itu dibagikan Aghnia lewat salah satu unggahan di story Instagramnya baru-baru ini. Dalam postingan tersebut ia secara gamblang menunjukkan cv dari pengasuh bernama depan Inda itu.

Melalui postingan tersebut, Aghnia juga ingin menegaskan bahwa pengasuh tersebut berasal dari agency yang tak main-main.

“Ini CV nya bukan dari agency maen-maen sayang,” ujar Aghnia, dalam keterangan postingan di akun Instagramnya, @emyaghnia, Sabtu, (30/3/2024).

Dalam CV yang diunggah Aghnia tersebut, terungkap bahwa pengasuh tersebut berasal dari Surabaya dan masih berusia 27 tahun. Ia sendiri berstatus sebagai seorang janda anak satu.

Pengasuh tersebut juga memiliki pengalaman kerja selama 4 tahun sebagai suster alias pengurus anak di dua tempat yang berbeda sebelumnya, yakni Surabaya dan Samarinda, Kalimantan.

Disebutkan bahwa suster tersebut mengaku pernah punya pengalaman mengurus anak berusia satu tahunan, hingga bocah berusia 6 tahun.

