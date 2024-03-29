Anak Aghnia Punjabi Dianiaya Sang Pengasuh, Lucinta Luna Hingga Tasya Farasya Ikut Geram

JAKARTA - Kasus penganiayaan yang dialami oleh putri selebgram Aghnia Punjabi mendadak menjadi sorotan.

Pasalnya, bocah bernama Jana Amira Priyanka itu sampai mengalami lebam di wajah akibat aksi kekerasan yang diduga dilakukan sang pengasuh.

Kabar tersebut sebelumnya dibagikan Aghnia melalui sebuah postingan di akun Instagramnya.

Bocah yang usianya belum genap 4 tahun itu diduga mengalami penganiayaan dari sang suster saat Aghnia menitipkannya selama dua hari.

Padahal, Aghnia mengaku suster berinisial ‘I’ tersebut sudah ia anggap seperti keluarga sendiri.

“Kepada teman teman bantu respost. astaghfirullahal adzim biadab kamu suster “I". sudah dianggap keluarga, dititipin anak 2 hari kenapa kau siksa belahan jiwa ku ini,” ujar Aghnia, dalam keterangan unggahan di akun Instagramnya, @emyaghnia, Jumat, (29/3/2024).

Aghnia lantas sigap membawa kasus penganiayaan anaknya tersebut ke ranah hukum. Ia bahkan sudah melaporkan suster tersebut ke pihak kepolisian.

“mohon doa teman teman dan mohon di proses @polrestamalangkotaofficial. tolong pak kapolri, tolong saya minta keadilan seadil adilnya,” ungkapnya.

Aghnia juga memastikan bahwa ia tidak memiliki masalah sedikitpun dengan suster ‘I’. Bahkan, ia merekrut pengasuh anaknya itu dari salah satu yayasan terkenal di Surabaya.

“perlu diketahui sebelumnya saya tidak memiliki masalah apapun dengan sus “i" posisi sus adek sepertinya tidak mengetahui cana disiksa!,” tegas Aghnia.

“saya ambil dari yayasan terkenal di surabaya bahkan sampai seluruh indonesia tau yayasan ini yang tidak akan saya sebutkan,” lanjutnya.

Selain memposting beberapa potret wajah sang anak yang dipenuhi lebam dan luka-luka, Aghnia juga turut membagikan video CCTV di area kamar sang anak.

Dalam video CCTV tersebut, terlihat jelas aksi kekerasan yang dilakukan sang suster saat berada di atas kasur bersama anak Aghnia.