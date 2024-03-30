Aghnia Punjabi Ungkap Kronologi Penganiayaan Sang Putri, Satu Jam Disiksa Pengasuh

JAKARTA - Aghnia Punjabi kembali mengungkap kronologi penganiayaan yang dialami sang anak, Jana Amira Priyanka.

Selain mengungkapkan kesedihan yang mendalam melihat kondisi putri kecilnya pasca dianiaya, Aghnia juga mengaku tak menyangka bahwa sang pengasuh bisa setega itu.

Seperti diketahui, bocah yang usianya belum genap 4 tahun itu diduga mengalami penganiayaan dari sang suster saat Aghnia menitipkannya selama dua hari.

Padahal, Aghnia menyebut pengasuh berinisial ‘I’ tersebut sudah ia anggap seperti keluarga sendiri karena memiliki perangai yang sopan dan lemah lembut.

Ia juga menyebut, pengasuh tersebut ia rekrut dari salah satu agency yang cukup terkenal.

“Canaku sayang, cana yang sangat ceria dan sangat penyayang, cerialah lagi anakku, hancur hatiku, ya Allah tarik rasa sakitnya limpahkan semua kepadaku, hukumlah aku ya Allah,” ujar Aghnia, dalam keterangan postingan terbaru di akun Instagramnya, @emyaghnia, Sabtu, (30/3/2024).

“ada yang bilang dia basic ART tapi di agensi

terkenal yang saya ambil dia suster dengan gaji yang lumayan mahal juga dan saya ambil kontrak setahun, perangainya sopan, dan seperti lemah lembut, ternyata iblis!,” sambungnya.

Sebelumnya, selain sempat memposting beberapa potret wajah sang anak yang dipenuhi lebam dan luka-luka, Aghnia juga turut membagikan video CCTV di area kamar sang anak.

Dalam video CCTV tersebut, terlihat jelas aksi kekerasan yang dilakukan sang suster saat berada di atas kasur bersama anak Aghnia.

Menurutnya, sang putri disiksa oleh sang pengasuh selama 1 jam lebih di kamar yang terkunci rapat saat dini hari.

“rekaman di atas 15 menit saya cepatkan jadi 4 menit, sedangkan anak sama disiksa selama 1 jam 15 menit tanpa henti. Kejadian jam 4-5 subuh dan kamar dikunci rapat,” beber Aghnia.

Dalam postingan terbarunya, Aghnia juga tampak membagikan momen di mana putri kecilnya menjalani perawatan di rumah sakit.

Terlihat juga sang suami, Reinukky Abidharma turut mendampingi anaknya itu sambil sesekali menangis terisak dan mengelusnya.

