Christopher Nolan dan Istri Akan Dapat Gelar Bangsawan dari Kerajaan Inggris

Christopher Nolan dapat gelar bangsawan dari kerajaan Inggris (Foto: Youtube ITV)

LOS ANGELES - Christopher Nolan dan istrinya, produser Emma Thomas, masing-masing akan menerima gelar ksatria (knighthood) dan damehood atas jasa mereka dalam pembuatan film. Melansir dari Variety, gelar tersebut secara pribadi disetujui oleh Raja Charles III dari Inggris.

Gelar ini menjadi gelar tertinggi yang dapat diberikan oleh kerajaan Inggris dimana nantinya akan tersemat gelar 'Sir' di depan nama Christopher Nolan.

Secara tradisi, penghargaan biasanya diberikan secara langsung oleh anggota senior Keluarga Kerajaan selama upacara penobatan.

Gelar ini bukan yang pertama didapatnya. Nolan sebelumnya dianugerahi Commander of the Order of the British Empire (CBE) 2019 atas jasanya dalam dunia film.

Gelar ini sekaligus menjadi rangkaian penghargaan yang bertubi-tubi diterimanya setelah dia memenangkan Oscar sutradara terbaik untuk pertama kalinya melalui film “Oppenheimer,”.

Sementara sang istri juga ikut memproduseri film tersebut. Di ajang tersebut, Oppenheimer berhasil mengantongi tujuh penghargaan. Salah satu di antaranya adalah penghargaan bergengsi yakni kategori Best Picture.

Seperti yang diketahui, Nolan dan sang istri telah berkolaborasi memproduksi banyak film berkualitas yang menerima banyak pujian, seperti Interstellar, Inception, serta trilogi film Batman.