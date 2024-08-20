Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

10 Film Terbaik Christopher Nolan yang Wajib Ditonton

Nevissa Sabrina Karim , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |22:30 WIB
10 Film Terbaik Christopher Nolan yang Wajib Ditonton
Film Terbaik Christopher Nolan yang Wajib Ditonton. (Foto: Warner Bros/Universal Pictures)
JAKARTA – Film Terbaik Christopher Nolan yang Wajib Ditonton bagi Anda pencinta karya sutradara asal London, Inggris tersebut. Sosoknya dikenal sebagai sineas yang sangat visioner dalam menghasilkan sebuah karya. 

Alasan itulah yang membuat Nolan dijuluki sebagai sutradara paling berpengaruh abad ini. Karya-karyanya sukses menggabungkan plot intens dengan sinematografiepik. Berikut deretan film terbaik Christopher Nolan dikutip dari Vulture dan Rotten Tomatoes, Selasa (20/8/2024). 

10 Film Terbaik Christopher Nolan yang Wajib Ditonton.

1.The Dark Knight 

Film superhero karya Christopher Nolan ini dirilis pada 2008. Film kedua dari trilogi Batman ini berkisah tentang Bruce Wayne (Christian Bale) yang harus menghadapi ulah Joker (Heath Ledger) yang ingin menghancurkan Gotham City. 

Film Terbaik Christopher Nolan. (Foto: The Dark Knight/Warner Bros.)
Film Terbaik Christopher Nolan. (Foto: The Dark Knight/Warner Bros.)

Film berdurasi 152 menit itu mendatangkan keuntungan USD1,006 miliar atau setara Rp15,55 triliun untuk Warner Bros. Pictures dan Legendary Pictures. Tak hanya sukses di box office, film The Dark Knight juga mendatangkan Piala Oscar untuk Heath Ledger.

2.Oppenheimer

Film Oppenheimer menjadi perbincangan hangat pencinta film ketika dirils pada 21 Juli 2023. Berdurasi 180 menit, film yang bersetting di era 1920-an ini berkisah tentang proyek bom nuklir buatan J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) yang mengubah sejarah dunia.

Film Terbaik Christopher Nolan yang Wajib Ditonton. (Foto: Oppenheimer/Universal Pictures)
Film Terbaik Christopher Nolan yang Wajib Ditonton. (Foto: Oppenheimer/Universal Pictures)

Dirilis bersamaan dengan film Barbie yang sukses besar di pasaran, performa box office Oppenheimer tak dapat dikatakan mengecewakan. Pendapatan film itu mencapai USD977 juta (Rp15,10 triliun) di seluruh dunia dan tercatat sebagai film biografi berpendapatan tertinggi.

3.Inception

Film terbaik Christopher Nolan yang wajib ditonton selanjutnya adalah Inception. Dirilis pada 16 Juli 2010, film ini berkisah tentang Dom Cobb (Leonardo Dicaprio), seorang pencuri professional yang memiliki kemampuan memasuki alam bawah sadar manusia. 

Film Terbaik Christopher Nolan yang Wajib Ditonton. (Foto: Inception/Warner Bros.)
Film Terbaik Christopher Nolan yang Wajib Ditonton. (Foto: Inception/Warner Bros.)

Karya Christoper Nolan satu ini terbilang unik, karena menggabungkan konsep mimpi, realitas, dan persepsi yang akan membuat Anda terkesima. Dengan bujet produksi USD160 juta (Rp2,4 triliun), film ini sukses mendulang pendapatan sebesar USD839 juta atau setara Rp12,97 triliun.

 

