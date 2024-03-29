Advertisement
Cerita Perjuangan Pemain Series Arab Maklum 2 Dibongkar Usama Harbatah

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |23:01 WIB
JAKARTA - Setelah mendulang kesuksesan di season pertama, series Arab Maklum akan kembali hadir dengan cerita yang lebih fresh di season keduanya.

Usama Harbatah yang terlibat dalam series ini pun mengungkap bahwa jajaran cast harus melalui perjuangan lebih berat demi menyuguhkan tontonan yang menghibur di season kedua.

Uniknya, setiap cast seolah menemukan tantangannya masing-masing ketika menjalani proses syuting. Namun, Usama mengungkap bahwa segala perjuangan dan tantangan tak masalah untuk dilalui demi hasil yang bisa memuaskan hati penonton.

Cerita Perjuangan Pemain Series Arab Maklum 2 Dibongkar Usama Harbatah

"Perjuangan kita lebih berat dari yang pertama. Ada yang masuk rumah sakit, diseruduk kuda, macem-macem," ujar Usama Harbatah dalam acara Meet and Greet with cast Arab Maklum 2 di FX Sudirman, Jumat (29/3/2024).

Usama pun menyadari betul bahwa animo masyarakat begitu tinggi hingga menghasilkan jumlah penonton yang cukup banyak di season pertama.

Usama optimis season kedua tak kalah menariknya mengingat cerita yang disuguhkan lebih fresh dengan suasana yang tentunya lebih lucu akan tercipta.

Usama pun sedikit membocorkan bahwa Arab Maklum 2 akan melanjutkan kisahnya dengan keluarga Aba Mahmud yang diperankan olehnya saat pergi ke Bali. Perjalanan mereka di Bali tentu akan diwarnai dengan aksi kocak yang begitu menghibur mengingat perbedaan budaya yang sangat mencolok.

"Arab Maklum pertama animo masyarakat tinggi banget, penontonnya banyak. Nanti yang kedua ini lebih seru, gimana melihatnya keluarga itu di pulau Bali yang culturenya beda," pungkasnya.

