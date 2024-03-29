Terungkap! Begini Cara Rachel Patricia Tahan Tawa di Series Arab Maklum 2

JAKARTA - Mantan artis cilik, Rachel Patricia, hadir dengan series terbarunya Arab Maklum 2, lanjutan dari series Arab Maklum yang sukses sebelumnya. Rachel masih memerankan karakter yang sama sebagai Syakila, anak dari Abah Mahmud dan Umi Laela yang bikin heboh di setiap episodenya.

Memerankan karakter Syakila yang modern dan kekinian, tumbuh di keluarga Arab yang masih mempertahankan tradisinya, dilengkapi para pemain lain yang kocak membuat Rachel menemukan banyak cara untuk serius mendalami peran.

“Sebenernya nggak terlalu sulit karena kita semua di sini santai. Sama seperti season 1, aku sendiri memerankan karakter yang serius dan paling nurut, ada di lingkungan yang lucu semua, kuncinya aku harus tetap lurus pada karakter aja," ungkap Rachel saat dijumpai di kawasan The Park Sawangan.

Liburan keluarga Arab di Bali kali ini membuat Rachel banyak merasakan momen yang tak terlupakan. Baginya, chemistry yang terjalin dengan para pemain juga berkat momen-momen tersebut.

“Sinyal di sana susah banget, jadi otomatis kita lebih banyak ngobrol dengan pemain lain. Kita lebih banyak cerita, ada plus minusnya sendiri," tutur Rachel.

Meski ada beberapa hal yang menjadi kendala, tak membuat Rachel jenuh selama di lokasi syuting. Rachel juga yakin bahwa series Arab Maklum 2 kali ini banyak disukai oleh penonton karena komedi yang fresh dan kehadiran pemain-pemain baru.

Para penggemar “Arab Maklum 2” dapat menyaksikan kelanjutan kisah Abah Mahmud dan Umi Laela dengan berlangganan Vision+. Nantikan Original series Arab Maklum 2 yang akan masuk dalam daftar series komedi drama Indonesia mendatang!