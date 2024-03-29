Mental Goyah Jelang Pernikahan, Dewi Perssik: Kayaknya Nanti Dulu Deh

JAKARTA - Dewi Perssik mendadak ragu melangkah ke pelaminan usai dilamar kekasihnya, Rully. Dia bahkan berniat menunda pernikahannya hingga waktu yang tak bisa ditentukan.

Keraguan ini dipicu usai dirinya banyak menyaksikan kasus perselingkuhan di media sosial.

"Aku jadi takut nikahnya, gini, aku kemarin itu kan lihat perselingkuhan-perselingkuhan itu kan banyak ya, sampai aku lihat di IG tuh kasus lagi, lihat ini kasus lagi, banyak banget," kata Dewi Perssik, Jumat (29/3/2024).

Depe mengaku sudah membicarakan masalah tersebut kepada calon suaminya. Namun, dia diminta untuk memantapkan lagi komitmennya menjelang pernikahan.

"Kemarin sama mas Rully aku sempat bilang 'aku kayaknya ntar dulu deh ya (nikahnya)', 'oh kamu nggak boleh gitu kamu harus komitmen' aku tahu," ucapnya.