Bae In Hyuk dan Kim Ji Eun Digaet Bintangi Drama Check In Hanyang

SEOUL - Bae In Hyuk dan Kim Ji Eun berpotensi adu akting dalam drama sejarah terbaru Channel A, Check In Hanyang. Kabar itu, kemudian ditanggapi agensi sang aktris.

“Drama Check In Hanyang merupakan proyek yang tengah dipertimbangkan Kim Ji Eun dengan positif,” ujar HB Entertainment seperti dikutip dari Soompi, pada Jumat (29/3/2024).

Drama Check In Hanyang berkisah tentang perjalanan cinta seorang perempuan dengan tiga pria yang bekerja di Yongcheonlu, sebuah penginapan terbesar dan paling terkenal di era Joseon.

Drama tersebut, akan memperlihatkan perjalanan keempat orang tersebut dalam menghadapi berbagai status sosial dan keterbatasan untuk mengembangkan passion dan bakat mereka masing-masing.

Sejauh ini, belum ada informasi detail terkait karakter yang akan diperankan Kim Ji Eun dan Bae In Hyuk dalam Check In Hanyang. Namun jika sang aktris menerimanya, maka proyek ini menjadi drama sejarah perdananya.

Sementara bagi Bae In Hyuk, ini akan menjadi drama ketiganya bermain drama sejarah setelah Under The Queen’s Umbrella (2022) dan The Story of Park’s Marriage Contract (2023).*

