Reaksi Nikita Willy Jadi Sorotan usai Lihat Anak Lempar Barang

Reaksi Nikita Willy ketika anak lempar barang (Foto: IG Nikita)

JAKARTA - Nikita Willy kini tak hanya disorot seputar kecantikan, tapi juga mengenai cara parentingnya. Baru-baru ini, reaksi istri Indra Priawan itu jadi sorotan usai sang putra, Issa Xander bertingkah di depannya.

Momen itu terjadi saat Niki dan sang adik, Winona Willy tengah membuat menu takjil bersama. Video tersebut diunggah akun TikTok, @niki_indra.

Ditemani Issa, bocah dua tahun itu terlihat melakukan aksi-aksi nyeleneh di depan sang ibunda.

Salah satunya saat Issa melempar sebuah barang ke arah Nikita. Seolah tak sengaja, Issa pun dengan pintar meminta maaf pada sang ibunda.

“Maaf bu,” ucap Issa.

Tak hanya minta maaf, Issa juga tersenyum ke arah Nikita. Aksi Issa ini begitu menggemaskan seolah meminta sang ibunda tak marah kepadanya.

Reaksi Nikita Willy usai sang anak melempar barang dan meminta maaf ini pun bikin netizen salut. Alih-alih marah, Nikita justru membalas lembut permintaan maaf sang putra.

Niki juga melanjutkan kembali pekerjaannya dan tak memarahi sang putra karena sudah meminta maaf.

“Astaghfirullah, iya it’s okay,” jawab Nikita.