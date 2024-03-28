Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah Episode 28 Maret 2024

JAKARTA - Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah episode 28 Maret 2024 bercerita tentang Gus Mujidin dan Akbar yang terlibat kecelakaan lalu lintas. Warga kemudian bergegas menolong mereka.

Maesaroh yang dalam perjalanan ke rumah Mujidin kaget mengetahui pria itu kecelakaan hingga tak sadarkan diri. Dia kemudian bergegas membawa Mujidin ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

Kabar Akbar dan Mujidin kecelakaan pun sampai ke telinga Syamsul. Akbar kemudian meminta maaf pada Syamsul karena perbuatannya membuat rencana pria itu untuk mengantar Diana ke acara wisudanya gagal total.

Namun kondisi itu justru menguntungkan Roy. Dia benar-benar bahagia karena Diana tak menolak diantarkan ke tempat wisuda. Hal itu membuat Roy bangga karena merasa bisa mengalahkan Syamsul.

Di lain pihak, Etty berusaha membesarkan hati Syamsul yang kecewa karena tidak bisa menemani Diana wisuda. Dia menyarankan agar Syamsul menjemput Diana selesai acara wisuda selesai. Syamsul pun menuruti permintaan Etty tersebut.

Saat acara wisuda selesai, Diana senang karena Syamsul datang. Mereka pun foto bertiga. Saat hendak pulang, Diana dan Junaedi juga kompak tak mau bareng Roy dan membuat pria itu kesal.