HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Begini Kondisi Ammar Zoni di Penjara Usai Berkas Kasusnya Naik ke Tahap P21

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |07:40 WIB
Begini Kondisi Ammar Zoni di Penjara Usai Berkas Kasusnya Naik ke Tahap P21
Kondisi Ammar Zoni di penjara usai berkas kasusnya dinyatakan P21 (Foto: MPI)
JAKARTA - Kuasa hukum Ammar Zoni, Jon Mathias, mengungkapkan kondisi terkini kliennya yang masih berada di balik jeruji besi. Diketahui, kasus penyalahgunaan narkoba yang menimpa Ammar Zoni tak lama lagi akan dilimpahkan ke kejaksaan alias naik ke tahap P21.

Diketahui, Ammar Zoni telah menjalani masa tahanan di Polres Metro Jakarta Barat sekitar tiga bulan, usai ditangkap pada 14 Desember 2023.

"Kondisinya baik," ucap Jon Mathias usai membesuk Ammar Zoni di Polres Metro Jakarta Barat Rabu, 27 Maret 2024.

Jon Mathias sendiri mengatakan bahwa dirinya sudah memberitahu Ammar Zoni soal pelimpahan berkasnya. Mengingat, tak lama lagi ia akan menjadi tahanan kejaksaan.

Ammar Zoni dan ayah

Kondisi Ammar Zoni di penjara usai berkas kasusnya dinyatakan P21 (Foto: Instagram/ammarzoni)

"Insha Allah besok Ammar diserahkan ke kejaksaan tentu sejak diterima oleh Pengadilan berarti peradilan dan JPU kalau dakwaannya hakim yang menentukan itu," jelas Jon Mathias.

"Itu kami kasih tau, besok sudah (dilimpahkan ke Pengadilan) dan yang akan dia persiapkan tentu ya alat-alat dia, apa yang boleh dan tidak boleh dibawa," sambungnya.

Meski begitu, Jon Mathias belum mengetahui soal dakwaan terhadap kliennya. Pasalnya, pelimpahan berkas perkara masih terus berjalan hingga saat ini.

"Ya nanti kita tengok karena kami belum tahu dakwaannya besok kita mendampingi Ammar ke kejaksaan, nanti jaksa akan ada dakwaan dan pasal yang di dakwakan terhadap Ammar. Sekarang kami belum kasih tau karena belum ada jawaban kepada kami," bebernya.

