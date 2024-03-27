Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Persiapan Irish Bella Jelang Lebaran, Akan Jenguk Ammar Zoni?

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |14:10 WIB
Persiapan Irish Bella Jelang Lebaran, Akan Jenguk Ammar Zoni?
Persiapan Lebaran Irish Bella, bakal bertemu Ammar Zoni? (Foto: IG Irish)
A
A
A

JAKARTA - Irish Bella mengungkap persiapannya jelang Lebaran nanti. Lebaran kali ini menjadi yang kedua kali untuknya hanya merayakan bersama anak-anak tanpa kehadiran sang suami, Ammar Zoni. Tahun 2023 lalu,

Ammar Zoni masih menjalani rehabilitasi usai terlibat kasus narkoba.

Kini, Irish Bella harus melewati Hari Raya Idul Fitri tanpa Ammar karena mereka sudah resmi bercerai pada 1 Februari 2024. Ammar Zoni juga saat ini masih mendekam di penjara karena kembali terjerat kasus penyalahgunaan narkoba.

Persiapan Irish Bella Jelang Lebaran, Akan Jenguk Ammar Zoni?

Saat disinggung mengenai kemungkinan akan menjenguk Ammar di penjara saat Lebaran nanti, Irish tak memberikan jawaban pasti.

"Insha Allah," ujar Irish Bella dikutip dari kanal YouTube STARPRO, Rabu (27/3/2023).

Wanita 27 tahun itu hanya mengungkap bahwa dirinya akan merayakan Lebaran di rumah lantaran tak mudik ke kampung halaman di tahun ini. Dia akan lebih banyak menghabiskan waktu bersama anak-anak dan keluarganya.

"Lebaran kayaknya kita gak pulang kampung dulu di Jakarta aja. Mungkin nanti ada keluarga dari Bandung bakal mampir ke rumah. Jadi lebih kayak menghabiskan waktu di rumah sama anak-anak," ujar Irish Bella.

Terlebih di momen Lebaran Idul Fitri, dia akan ditinggal asisten rumah tangganya untuk pulang kampung. Alhasil, segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan di rumahnya akan ditanganinya sendiri. Termasuk mengurus kedua anaknya.

"Karena kebetulan juga sama ya, karyawan pada cuti semua jadi Lebaran bukan berleha-leha tapi malah ngurus anak," ungkapnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/33/3157310/irish_bella-YuKZ_large.jpg
Reaksi Irish Bella Ketika Dicap Jutek oleh Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/33/3144710/irish_bella-uIwM_large.jpg
Jelang Puncak Haji, Irish Bella Mohon Maaf dan Doa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/33/3143144/irish_bella-iuFy_large.jpg
Potret Irish Bella dan Haldy Sabri di Depan Kakbah Jelang Naik Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/33/3142232/irish_bella-XNQe_large.jpg
Berkah, Irish Bella dan Suami Berangkat Haji Usai Wakafkan Masjid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/08/33/3112008/irish_bella-SIBg_large.jpg
Anak Irish Bella Mulai Temukan Figur Ayah dalam Diri Haldy Sabri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/33/3110391/irish_bella-d2VG_large.jpg
Perceraian dengan Ammar Zoni Jadi Titik Terendah dalam Hidup Irish Bella
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement