Persiapan Irish Bella Jelang Lebaran, Akan Jenguk Ammar Zoni?

JAKARTA - Irish Bella mengungkap persiapannya jelang Lebaran nanti. Lebaran kali ini menjadi yang kedua kali untuknya hanya merayakan bersama anak-anak tanpa kehadiran sang suami, Ammar Zoni. Tahun 2023 lalu,

Ammar Zoni masih menjalani rehabilitasi usai terlibat kasus narkoba.

Kini, Irish Bella harus melewati Hari Raya Idul Fitri tanpa Ammar karena mereka sudah resmi bercerai pada 1 Februari 2024. Ammar Zoni juga saat ini masih mendekam di penjara karena kembali terjerat kasus penyalahgunaan narkoba.

Saat disinggung mengenai kemungkinan akan menjenguk Ammar di penjara saat Lebaran nanti, Irish tak memberikan jawaban pasti.

"Insha Allah," ujar Irish Bella dikutip dari kanal YouTube STARPRO, Rabu (27/3/2023).

Wanita 27 tahun itu hanya mengungkap bahwa dirinya akan merayakan Lebaran di rumah lantaran tak mudik ke kampung halaman di tahun ini. Dia akan lebih banyak menghabiskan waktu bersama anak-anak dan keluarganya.

"Lebaran kayaknya kita gak pulang kampung dulu di Jakarta aja. Mungkin nanti ada keluarga dari Bandung bakal mampir ke rumah. Jadi lebih kayak menghabiskan waktu di rumah sama anak-anak," ujar Irish Bella.

Terlebih di momen Lebaran Idul Fitri, dia akan ditinggal asisten rumah tangganya untuk pulang kampung. Alhasil, segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan di rumahnya akan ditanganinya sendiri. Termasuk mengurus kedua anaknya.

"Karena kebetulan juga sama ya, karyawan pada cuti semua jadi Lebaran bukan berleha-leha tapi malah ngurus anak," ungkapnya.

