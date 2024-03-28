Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Shin Hyun Been dan Moon Sang Min Adu Akting dalam Cinderella At 2AM

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |13:40 WIB
Shin Hyun Been dan Moon Sang Min Adu Akting dalam <i>Cinderella At 2AM</i>
Shin Hyun Been dan Moon Sang Min adu akting dalam Cinderella At 2AM. (Foto: ELLE/Cine 21)
A
A
A

SEOUL - Shin Hyun Been dan Moon Sang Min bakal adu akting dalam Cinderella At 2AM. Hal itu diumumkan platform streaming Coupang Play yang akan menayangkan drama tersebut, pada 28 Maret 2024. 

Mengusung genre komedi romantis, drama Cinderella At 2AM berkisah tentang Ha Yoon Seo (Shin Hyun Been) yang putus dengan pacar konglomeratnya. Seo Joo Won (Moon Sang Min) kemudian masuk dalam hidupnya dan mencoba mengubahnya.

Shin Hyun Been bintangi drama Cinderella At 2AM. (Foto: Singles)

Ha Yoon Seo digambarkan sebagai perempuan realistis dan tak percaya dengan kisah ala Cinderella. Saat tahu pacarnya generasi ketiga keluarga konglomerat, dia memilih putus dan menerima amplop berisi uang dari ibu sang kekasih. 

Tak seperti Yoon Seo, Seo Joo Won justru meyakini bahwa cinta akan membuat pasangan melupakan latar belakang mereka yang berbeda. Ketika Yoon Seo memilih putus, dia melakukan berbagai cara untuk mengubah pemikirannya. 

Moon Sang Min bintangi drama Cinderella At 2AM. (Foto: SBS)

“Kami berharap, kisah cinta Joo Won dan Yoon Seo bisa mencuri hati penonton. Mohon menanti penayangan drama ini,” ujar Shin Hyun Been dan Moon Sang Min dikutip dari Soompi, Rabu (28/3/2024). 

Rencananya, drama Cinderella At 2AM akan tayang di Coupang Play, pada Semester II-2024.*

(SIS)

