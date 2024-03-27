Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Klarifikasi Okin Soal Kondisi Kucing Peliharaannya Buat Netizen Makin Murka

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |08:20 WIB
Klarifikasi Okin Soal Kondisi Kucing Peliharaannya Buat Netizen Makin Murka
Klarifikasi Okin soal kondisi kucingnya bikin netizen makin murka (Foto: Instagram/okintph)
A
A
A

JAKARTA - Niko Al Hakim alias Okin angkat bicara terkait tudingan menelantarkan kucing hutan jenis caracal yang dipeliharanya. Diketahui, selebgram sekaligus musisi itu tengah menjadi perbincangan hangat karena dituding menelantarkan peliharaannya.

Hal tersebut bahkan diungkap pertama kali oleh sang mantan istri, Rachel Vennya. Lewat Insta Story-nya yang telah diabadikan akun X @wrenchingband, Rachel murka karena mengetahui kucing hutan peliharaan Okin sakit hingga kurus kering.

Bahkan ibu dua anak ini turut membagikan foto kucing tersebut dan menuliskan pesan kepada Okin untuk memberikan kucing hutan tersebut kepada orang lain, apabila tak bisa lagi merawatnya.

Menanggapi hal ini, Okin memberikan klarifikasi lewat Insta Story-nya, @okintph. Dia menjelaskan bahwa kucing hutan peliharaannya itu memang sakit dan tengah mendapat perawatan.

Bassis band OKAAY ini tak bermaksud menelantarkan kucing tersebut. Bahkan dia memastikan bahwa kucing tersebut selalu dalam pantauan animal keeper serta tengah diobservasi oleh dokter hewan.

"Nala memang lagi sakit, kena virus. Setiap harinya dijaga ke oleh animal keeper & diberi asupan taurine dari burung dara (nutriale food) sesuai dengan kebutuhannya," ujar Okin dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadinya @okintph, Rabu (27/3/2024).

Okin

Klarifikasi Okin soal kondisi kucingnya bikin netizen makin murka (Foto: Instagram/okintph)

 

"Sejak jumat dalam pantauan dokter karena sakit dan dirawat dulu di rumah beberapa hari untuk observasi dan untuk tindakan lebih lanjut. doain ya cepet sembuh," sambungnya.

Dia juga mengungkapkan, rumah tempat kucing hutan peliharaannya itu sudah menjadi milik Rachel Vennya sehingga Okin tak lagi tinggal di sana. Namun, dia selalu memastikan hewan-hewan peliharaannya dalam pengawasan orang-orang yang ahli di bidangnya.

"Sudah beberapa bulan gue nggak tinggal di rumah tersebut, karena rumah tersebut atas kesepakatan bersama kembali kepemilikannya dengan cel (Rachel Vennya). Saat ini gue masih proses pindah rumah," ungkap Okin.

"Maka dari itu selama beberapa bulan ini memang gue ga kesana tetapi mereka tetap dirawat oleh animal keeper yang bekerja untuk gue selama 8 tahun terakhir,” sambungnya.

Klarifikasi Okin justru menuai kritik pedas netizen yang menangkap kejanggalan pada unggahannya itu. Pasalnya, Okin diduga sengaja menutupi kondisi sebenarnya dari kucing peliharaannya.

