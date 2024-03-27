Rachel Vennya Emosi, Mantan Suami Diduga Telantarkan Kucing Hutan Peliharaannya

JAKARTA - Niko Al Hakim mendadak jadi perbincangan netizen. Bukan tanpa alasan, pasalnya pria yang akrab disapa Okin ini dikabarkan menelantarkan kucing hutan peliharaannya.

Hal ini diungkap langsung oleh Rachel Vennya melalui akun Insta Story-nya yang diunggah ulang oleh akun X, @wrenchingband. Dalam unggahannya, Rachel mengaku murka karena mengetahui kucing hutan peliharaan Okin sakit hingga kurus kering.

“Astaghfirullah, nyebut berkali-kali deh gue lihat semua ini,” ungkap Rachel Vennya, dikutip Selasa, 26 Maret 2024.

Dilihat dari unggahan Rachel, bassis grup OKAAY ini memiliki dua kucing hutan yang ia pelihara bernama Nala dan Muezza. Nala, merupakan salah satu kucing peliharaan Okin yang sakit dan kondisinya memprihatinkan.

Dari postingan Rachel, kucing hutan tersebut terlihat begitu kurus. Bahkan hasil diagnosanya, kucing ini mengalami gejala anemia, dehidrasi berat, bengkak pada liver hingga autoimun.

Rachel Vennya emosi, mantan suami telantarkan kucing hutan peliharaannya (Foto: Instagram/rachelvennya)

“Bisa tenang kah hidup tahu kayak gini? Kalau udah kayak gini teman-teman exclusive saksinya ya. aku mau bawa anabul ini dan perbaiki gizinya sama ahlinya, kalau sampai diminta balik sih ga waras,” jelas Rachel.

Ibu dua anak ini pun begitu murka mengetahui peliharaan sang mantan suami sakit dan dalam kondisi memprihatinkan. Ia bahkan mengecam Okin dan memintanya untuk memberikan kucing hutan tersebut ke orang lain bila tak bisa lagi merawatnya.

“Kalau gak bisa rawat, bisa kasih ke orang lain,” jelas Rachel.

“Aku jujur muak banget sih sebenarnya tapi gimana yah, dia bapaknya anak gue coi. Gue harus jaga nama baik dia & gue masih care as a friend. Gue tulis disini karena gue capek jujur, capek menutupi ini semua,” tambahnya.

Sementara itu, Okin sendiri memberikan klarifikasi lewat Insta Story-nya, @okintph. Ia mengatakan kucing hutan peliharaannya itu memang sakit dan tengah mendapat perawatan.