Anak Sulungnya Tak Mau Makan Nasi, Begini Reaksi Bijak Rachel Vennya

JAKARTA - Rachel Vennya dikenal sebagai seorang influencer yang sering kali disorot terkait caranya mendidik kedua buah hatinya. Apalagi, kedua buah hatinya, Xabiru dan Chava memiliki sifat serta kebiasaan berbeda pada keseharian mereka.

Diketahui, Xabiru memiliki kebiasaan tak mau makan nasi. Hal itu jelas berbanding terbalik dengan adiknya yang disebut sangat suka nasi. Bahkan dalam konten menyiapkan bekal, Rachel sering kali memenuhi kotak bekal Chava dengan nasi dan lauk pauknya.

Sikap Xabiru yang tak mau makan nasi membuat seorang netizen menanyakan apakah Rachel akan memberi terapi khusus untuk sang anak. Alih-alih panik, Rachel justru menanggapinya dengan bijak.

Ia mengatakan tak masalah bila sang anak memang tak menyukai nasi dan perlu mengganti karbohidratnya.

“Belum (terapi) dan kayaknya gak perlu deh, nasi kan karbo yang bisa diganti jadi ga masalah juga sih karena pertumbuhan dia (Xabiru),” ungkap Rachel di Insta Story-nya @rachelvennya.

Reaksi Rachel Vennya saat anaknya tak mau makan nasi (Foto: Instagram/rachelvennya)



