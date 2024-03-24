Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Sulungnya Tak Mau Makan Nasi, Begini Reaksi Bijak Rachel Vennya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |23:45 WIB
Anak Sulungnya Tak Mau Makan Nasi, Begini Reaksi Bijak Rachel Vennya
Reaksi Rachel Vennya saat anaknya tak mau makan nasi (Foto: Instagram/rachelvennya)
A
A
A

JAKARTA - Rachel Vennya dikenal sebagai seorang influencer yang sering kali disorot terkait caranya mendidik kedua buah hatinya. Apalagi, kedua buah hatinya, Xabiru dan Chava memiliki sifat serta kebiasaan berbeda pada keseharian mereka.

Diketahui, Xabiru memiliki kebiasaan tak mau makan nasi. Hal itu jelas berbanding terbalik dengan adiknya yang disebut sangat suka nasi. Bahkan dalam konten menyiapkan bekal, Rachel sering kali memenuhi kotak bekal Chava dengan nasi dan lauk pauknya.

Sikap Xabiru yang tak mau makan nasi membuat seorang netizen menanyakan apakah Rachel akan memberi terapi khusus untuk sang anak. Alih-alih panik, Rachel justru menanggapinya dengan bijak.

Ia mengatakan tak masalah bila sang anak memang tak menyukai nasi dan perlu mengganti karbohidratnya.

“Belum (terapi) dan kayaknya gak perlu deh, nasi kan karbo yang bisa diganti jadi ga masalah juga sih karena pertumbuhan dia (Xabiru),” ungkap Rachel di Insta Story-nya @rachelvennya.

Rachel Vennya

Reaksi Rachel Vennya saat anaknya tak mau makan nasi (Foto: Instagram/rachelvennya)


Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/33/3152485/rachel_vennya-aOZE_large.jpg
Cerai, Okin Tetap Anggap Rachel Vennya sebagai Safe Zone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/33/3151918/rachel_vennya_dan_okin-e10B_large.jpg
Okin Buka Peluang Rujuk dengan Rachel Vennya, Janji Tak akan Selingkuh Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/33/3149472/rachel_vennya-V0Ev_large.jpg
Rachel Vennya Bikin Konten TikTok Bareng Okin, Ramai Didoakan Rujuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/33/3132891/rachel_vennya-2Y3O_large.jpg
Rachel Vennya Geram, Bea Cukai Tahan 60 Cushion Korea Miliknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/206/3096009/rachel_vennya-TbaQ_large.jpg
Awalnya Tak Percaya, Rachel Vennya Alami Hal Mistis saat Syuting Film Hutang Nyawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/22/33/3088579/rachel_vennya-ly83_large.jpg
Rajin Main Film, Rachel Vennya: Aku Ingin Keluar Zona Nyaman
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement