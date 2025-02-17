Curhat Okin Ditipu Rekan Bisnis hingga Mengarah Pencucian Uang

JAKARTA - Niko Al Hakim, yang dikenal dengan nama Okin, membagikan kisah dugaan penipuan yang menimpanya. Kasus ini telah ia laporkan ke pihak kepolisian sejak September 2024 dan saat ini masih dalam proses penyelidikan di Bareskrim Polri. Dalam penyelidikan tersebut, ditemukan adanya aliran dana yang mencurigakan dan diduga mengarah pada tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Okin menceritakan bahwa dugaan penipuan ini berawal dari ajakan bisnis yang ia terima di akhir tahun 2019. Saat itu, ada seorang rekan bisnis yang mengajaknya untuk bergabung dalam pengembangan sebuah merek bersama satu orang lainnya. Ketiganya sepakat untuk berbagi kepemilikan saham secara merata.

"Kita cerita singkat aja ya. Jadi pada tahun 2019 akhir gua di-invite sama ini orang untuk masuk ke dalam sebuah brand. Dan di dalam brand itu kita sama-sama punya pemegang saham yang sama rata. Jadi di sana ada tiga kepala, yang di mana ada gua, dia dan satu lagi rekan gua yang kita notabennya punya saham yang sama rata yaitu 33,33% sekian," ujar Okin dalam unggahan Instagramnya, Senin (17/2/2025).

Seiring berjalannya waktu, Okin mulai merasa ada kejanggalan dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Ia mengaku tidak pernah menerima rekening koran meskipun sudah meminta berkali-kali.

"Menurut gua di situ udah ganjil banget gitu ya. Akhirnya dari 2022, 2023 itu gua selalu minta mana rekening koran, mana rekening koran. Gua tuh mau audit eksternal loh. Tapi gua ya nggak bisa, karena nggak pernah dikasih sama dia dengan alasan yang berbagai macam," jelasnya.

Kecurigaannya semakin kuat karena permintaan sederhana tersebut terus diabaikan. Merasa ada yang tidak beres, Okin pun memutuskan untuk mengambil langkah hukum.

Pada tahun 2023, Okin melayangkan somasi sebanyak tiga kali kepada rekan bisnisnya. Namun, somasi tersebut tidak mendapatkan respons memuaskan. Di akhir tahun yang sama, Okin akhirnya membagikan masalah ini melalui media sosial tanpa menyebutkan nama pelaku.

"Akhirnya gua kirim somasi di tahun 2023, somasi satu, somasi dua, somasi tiga. Sampai di somasi tiga, gua ingat di tahun 2023 akhir, gua sempat juga tuh ngomong di story, nggak pakai nama juga pastinya. Gua ngomong di story dan akhirnya story itu masuklah ke Lambe Turah. Kelabakan lah dia, karena banyak banget ternyata yang menjadi korban dia sebenarnya ya. Speak up di situ, masuk ke Lambe Turah, dia gelagapan lah," kata Okin.

Unggahan Okin menjadi viral dan memancing keberanian para korban lain untuk ikut bersuara. Hal ini membuat rekan bisnis Okin panik dan meminta pertemuan untuk membicarakan masalah tersebut. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat untuk melakukan audit rekening. Namun, setelah beberapa bulan berlalu, oknum tersebut menghilang tanpa kabar.

"Pokoknya hasil akhirnya adalah kita menandatangani kesepakatan bahwa oke kita siap di audit rekening dia, rekening perusahaan dia pun siap diaudit juga. Karena kan kita punya dugaan banyak uang, uang yang masuk ke rekening pribadi perusahaan kayak gitu kan. Oke siap, siap tanda tangan, tanda tangan, eh berjalan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Sampai akhirnya ya dia menghilang, tidak jelas, tidak jelas. Akhirnya di tahun 2024, bulan September, gua masukin lah dia LP di Bareskrim. Karena ini menurut perkiraan kita ini tindakan pencucian uangnya sudah lebih dan cukup untuk kita laporkan di bareskrim," lanjutnya.

Setelah kesepakatan yang dibuat diabaikan, Okin melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri pada September 2024. Dalam penyelidikan, ditemukan adanya aliran dana dari rekening perusahaan ke rekening pribadi oknum tersebut.

"Dan memang akhirnya ditemukan. Kita bisa mendapatkan sendiri rekening perusahaan kita, yang ternyata memang banyak aliran-aliran dana yang ke rekening pribadi, rekening perusahaan beliau," ungkap Okin.